Kokmuş balıkla uyuşturucu sevkiyatına 7 tutuklama

İzmir'de polisin düzenlediği operasyonda 37 kilo esrar, 3 kilo kokain, 18 bin ecstasy, 8 bin sentetik hap ele geçirildi, gözaltına alınan 7 kişi tutuklandı. Şüphelilerin, otobüs terminalinde ele geçirilen kolideki uyuşturucuların narkotik köpekleri tarafından tespit edilmemesi için kokmuş balıkla birlikte paketledikleri ortaya çıktı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Karabağlar ve Bornova ilçelerinde 'torbacı' diye tabir edilen sokakta uyuşturucu satanlara yönelik çalışma yaptı. Bu kapsamda İzmir Otogarı'nın da aralarında bulunduğu 2 ilçedeki toplam 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Adreslerdeki aramalarda 37 kilo esrar, 3 kilo kokain, 18 bin ecstasy ve 8 bin sentetik hap ele geçirildi. 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin, otobüs terminalinde ele geçirilen kolideki uyuşturucuların narkotik köpekleri tarafından tespit edilememesi için kokmuş balıkla birlikte paketledikleri ortaya çıktı.

Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.