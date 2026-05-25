"Koku" izleyicisiyle buluştu

Denizli’de faaliyet gösteren Sol Kültür Tiyatro Topluluğu’nun ilk tiyatro oyunu olan “Koku”, DBB Kongre ve Kültür Merkezi Fatma Yıldız Salonu’nda sahnelendi. Salonun tamamen dolduğu gecede tiyatroseverler, yaklaşık bir buçuk saat boyunca sahnedeki performansı ilgiyle takip etti. Oyun boyunca izleyiciler zaman zaman kahkahalara boğulurken, bazı sahnelerde ise salonda derin bir sessizlik hâkim oldu. Final bölümünde birçok sanatseverin duygusal anlar yaşadığı gözlendi.

TOPLUMSAL SORUNLAR SAHNEYE TAŞINDI

“Koku” adlı oyun, modern toplumun görünmeyen yaralarını cesur bir anlatımla ele aldı. İşsizlik, liyakatsizlik, ev içi şiddet, kadın dayanışması, toplumsal duyarsızlık ve bireyin sistem içerisindeki değişimi gibi konular, oyunun temel temaları arasında yer aldı. Oyunu izleyen sanatseverler, yapımın yalnızca bir hikâye anlatmadığını, aynı zamanda seyirciyi kendi vicdanıyla yüzleştiren güçlü bir anlatı sunduğunu ifade etti.

AMATÖR EKİPTEN PROFESYONEL PERFORMANS

Sol Kültür Tiyatro Topluluğu oyuncularının büyük bölümünün daha önce profesyonel tiyatro deneyimi bulunmayan ve farklı meslek gruplarından gelen kişilerden oluştuğu belirtildi. İlk kez sahneye çıkan oyuncuların performansı, gece sonunda izleyiciler tarafından uzun süre ayakta alkışlandı. Oyun süresince salonun sık sık alkış sesleriyle yankılandığı görüldü.