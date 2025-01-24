Kol kola fotoğrafları çıktı!

Maraş’ın Onikişubat ilçesindeki 10 katlı Ezgi Apartmanı, 6 Şubat 2023’teki 7,7 büyüklüğündeki depremde yıkıldı. Sadece apartman görevlisi Mulla Kenger ile oğlu Mesut Kenger’in sağ olarak kurtulduğu binada 35 kişi hayatını kaybetti. Karadeniz Teknik Üniversitesi’nden (KTÜ) yedi öğretim üyesinin hazırladığı raporda binayı inşa eden müteahhit ile binanın giriş katında bulunan ve tadilat yapan Kervan Pastanesi’nin yıkımda asli kusurlu oldukları belirtildi.

AVUKATTAN PAZARLIK

Ancak haklarında “olası kastla kasten öldürme ve yaralama” suçlarından 876 yıl 6’şar aya kadar hapis istemiyle iddianame düzenlenen Kervan Pastanesi’nin sahipleri Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel kayıtlı adreslerinde bulunamadı. Yakınlarını kaybedenler, şirketleri faaliyetlerini sürdüren, devlete dondurma satmaya devam eden iki firari sanığın 502 gündür yakalanmasını bekliyor.

Firarilerin avukatlığını üstlenen Ersan Şen ise duruşmalarda “Kervancıoğlu ile Pekel’in yakalama kararlarının kaldırılmasını ve firari müvekkillerine tutuklanmama garantisi verilmesini” talep ediyor.

‘ZARAR VERMEDİLER’ DEMİŞLERDİ

Daha önce Ezgi Apartmanı yöneticisi Mustafa Doğruoğlu ile binada yaşayanlar, 14 Eylül 2021 tarihinde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne verdikleri dilekçede, Kervan Pastanesi’nin tadilatının binaya zarar verdiği yönündeki endişelerini anlatmıştı. Bu imzaların sahipleri depremde hayatını kaybetti.

Dilekçeye yanıt veren Onikişubat Belediyesi ise Kervan Pastanesi’ndeki tadilatın imar affına uygun olduğu anlatmıştı. Onikişubat Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü Sait Avşar’ın imzaladığı cevap yazısında ekiplerce inceleme yapıldığı ve kazan dairesinde mimari projeye aykırı bir duruma rastlanılmadığı iddia edilmişti.

KOL KOLA FOTOĞRAFLARI ÇIKTI

Sami Kervancıoğlu ile Mustafa Pekel’in binaya zarar vermediğini öne süren Onikişubat Belediyesi’nin önceki Belediye Başkanı AKP’li Hanefi Mahçiçek'in mağdur yakınlarının tepkisine yol açan bir fotoğrafı açığa çıktı. Daha önce AKP’li Mahçiçek ile Sami Kervancıoğlu’nun kol kola poz verip fotoğraf çektirdiği görüldü.

Eski Kahramanmaraş MÜSİAD Başkanı da olan Kervancıoğlu'nun Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Bilal Erdoğan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve diğer bakanlarla fotoğrafları da bulunuyor.

GÖREVLERİNE DEVAM EDENLER

Ezgi Apartmanı’nda oğlu, gelini ve 6 aylık torununu kaybeden Nurgül Göksu ise bugün kamu görevlilerinin yargılanmasına başlanacağını belirterek, “Depremden iki yıl sonra kamu personelleri nihayet yargılanmaya başlayacak. Yıkımdan sorumlu kamu personellerinin yargılanması çok önemli çünkü sadece apartmanın kolonlarını kesenler değil, şikâyet olduğu halde doğru düzgün denetlemeyenler de suçlu. Bu yıkım önlenebilirdi, defalarca çeşitli kanallardan şikâyet edilmiş Kervan Pastanesi. Vatandaşlar belediyeye şikâyet etmekle kalmamışlar CİMER üzerinden bile şikâyet etmişler, fakat nasıl oluyorsa şikâyet üzerine denetlemeye giden heyet; kapıdan girince tam karşınızda bulunan, eksik kolon, kiriş ve döşemeyi hiç görmemiş. Görevini yapmayan, bu şikâyetleri dikkate almayan belediye personelleri hâlâ görevlerine devam ediyor. Hiç bir yaptırım yok, bu şahısların en ağır cezaları almasını istiyorum” dedi.