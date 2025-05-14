Kola davasında beraat kararına itiraz

Gemlik Cumhuriyet Savcısı, Coca Cola'ya verilen teşvikleri AKP Gemlik ilçe binasına kola dökerek protesto eden 2 yurttaşa açılan davada verilen beraat kararına itiraz etti.

Bursa’da iki yurttaş, şirkete teşvik verilmesini AKP Gemlik ilçe başkanlığına Coca Cola dökerek protesto etmişti.

Videonun sosyal medyada yayılması sonrası gözaltına alınan Mehmet Altın ve Yıldırım Doğan'a "siyasi parti malına zarar vermek", "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlarından dava açılmıştı. 7 Mayıs'ta görülen duruşmada beraat kararı verilmişti. Gemlik Cumhuriyet Savcısı, beraat kararına itiraz ederek istinafa başvurdu.