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Kolaya bir zam daha geliyor

TBYD Başkanı Erol Dündar, kolaya bir zam daha yapıldığını açıkladı. 22 Ekim'den itibaren 2.5 litrelik kolanın fiyatı 60 TL olacak.

Ekonomi
  • 11.10.2024 13:26
  • Giriş: 11.10.2024 13:26
  • Güncelleme: 11.10.2024 13:32
Kolaya bir zam daha geliyor

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı (TBYD) Başkanı Erol Dündar, kolaya zam yapıldığını ve yen fiyatların 22 Ekim'den itibaren geçerliği olacağını açıkladı.

Buna göre 2.5 litrelik kolanın fiyatı 60 TL olacak. 1.5 litrelik kolanın fiyatı ise 45 TL olacak.

Kolaya son olarak haziran ayında zam gelmiş ve kutu kolanın fiyatı 30 TL'ye çıkmıştı.

Yine geçen sene temmuz ayında yapılan zamla beraber 2.5 litrelik kolanın fiyatı 40 TL'ye çıkmıştı.

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