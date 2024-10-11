Kolaya bir zam daha geliyor

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı (TBYD) Başkanı Erol Dündar, kolaya zam yapıldığını ve yen fiyatların 22 Ekim'den itibaren geçerliği olacağını açıkladı.

Buna göre 2.5 litrelik kolanın fiyatı 60 TL olacak. 1.5 litrelik kolanın fiyatı ise 45 TL olacak.

22 Ekim itibari ile geçerli olacak coca cola fiyatlar zam yağmuru devam ediyor soran olursa enflasyon düşüyor dersiniz #ZamGeldi pic.twitter.com/8NQmN7o1xI — EROL DÜNDAR () (TBYD BAŞKANI) (@DundarErol_) October 9, 2024

Kolaya son olarak haziran ayında zam gelmiş ve kutu kolanın fiyatı 30 TL'ye çıkmıştı.

Yine geçen sene temmuz ayında yapılan zamla beraber 2.5 litrelik kolanın fiyatı 40 TL'ye çıkmıştı.