Kolaya zam geldi: Kutu kola 30 lira oldu
TBYD Başkanı Erol Dündar, kutu ve 1 litrelik pet kola fiyatına zam geldiğini duyurdu. Bu zamla 0,33 litrelik kutu kolanın fiyatı 30 TL'ye yükseldi.
Kaynak: Haber Merkezi
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı (TBYD) Başkanı Erol Dündar, kutu ve 1 litrelik pet kola fiyatına zam geldiğini duyurdu.
Bu zamla 0,33 litrelik kutu kolanın fiyatoı 30 TL'ye, 1 litrelik kolanın fiyatı ise 35 TL'ye yükseldi.
Dündar'ın paylaşımı şöyle:
Daha önce duyurduğumuz Coca Cola zamlı ürün satış fiyatları buna göre coca cola 1 litre çeşitleri 35 ₺ 330 kutu çeşitleri 30 ₺ oldu #ZamGeldi https://t.co/lr0IrW9uPl pic.twitter.com/mGHii0AssP— EROL DÜNDAR () (TBYD BAŞKANI) (@DundarErol_) May 23, 2024
Zamlı fiyatlar, 1 Haziran'dan itibaren geçerli olacak.