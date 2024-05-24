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Kolaya zam geldi: Kutu kola 30 lira oldu

TBYD Başkanı Erol Dündar, kutu ve 1 litrelik pet kola fiyatına zam geldiğini duyurdu. Bu zamla 0,33 litrelik kutu kolanın fiyatı 30 TL'ye yükseldi.

Güncel
  • 24.05.2024 17:13
  • Giriş: 24.05.2024 17:13
  • Güncelleme: 24.05.2024 17:20
Kaynak: Haber Merkezi
Kolaya zam geldi: Kutu kola 30 lira oldu
Fotoğraf: DepoPhotos

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı (TBYD) Başkanı Erol Dündar, kutu ve 1 litrelik pet kola fiyatına zam geldiğini duyurdu.

Bu zamla 0,33 litrelik kutu kolanın fiyatoı 30 TL'ye, 1 litrelik kolanın fiyatı ise 35 TL'ye yükseldi. 

Dündar'ın paylaşımı şöyle:

Zamlı fiyatlar, 1 Haziran'dan itibaren geçerli olacak. 

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