Kolaylaştırıcı maddeler tespit edilecek

BirGün Kadın Kolektifi

Avrupa Birliği Temel Haklar Ajansı’na göre, AB genelinde her üç yetişkin kadından biri hayatının bir döneminde fiziksel veya cinsel saldırıya uğradı. Bu vakalara, 'ilaçlı cinsel saldırı' (DFSA) olarak bilinen, mağdurun içeceğine kimyasal madde katılmasıyla gerçekleşen saldırılar da dahil.

Bu çarpıcı istatistiklerden yola çıkan Portekiz ve İspanya’dan bir grup kimyager, içeceklere gizlice eklenen uyuşturucu maddeleri tespit edebilen kimyasal sensörlü kâğıt bileklik geliştirdi.

İlk bakışta bir festival bilekliği gibi görünen bu bileklik, içinde laboratuvar barındırıyor. Cinsel saldırılarda kolaylaştırıcı olarak kullanılan maddeleri saniyeler içinde tespit edebiliyor.