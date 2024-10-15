Köleci geçmişle yüzleşme talebi

Dış Haberler

Karayip ülkeleri, İngiltere’den sömürge imparatorluğu döneminde köle ticareti ve zorla işçi çalıştırdığı için tazminat talep etmeye hazırlanıyor. Karayipler’deki 15 ülkenin ortak talebi, 21 Eylül’de Samoa’da 56 ülkenin katılımıyla yapılacak İngiliz Milletler Topluluğu Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı’nda gündeme getirilecek.

Karayip ülkeleri, İngiltere Kralı III. Charles ve Başbakan Keir Starmer’dan, ‘Atlantik Köle Ticareti’ için 206 milyar sterlin (261 milyar dolar) tazminat talep etmeye hazırlanıyor.

Barbados Başbakanı Mia Amor Mottley, tazminat konusundaki girişime öncülük eden isim olarak Londra’da Kral III. Charles ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile görüştü. Mottley, iki yıl önce “köleliğin konuşulması gereken bir mesele” olduğunu kabul eden Kral’ı övdü. Ancak Buckingham Sarayı, yapılan özel görüşmelere dair herhangi bir ayrıntı açıklamadı.

EMPERYALİZMİN BORCU BÜYÜK

Talepler, İngiliz sömürgeciliği döneminin kalıntılarına karşı Karayipler’de isyan bayrağının çekildiği bir dönemde geldi. Mottley, 2021 yılında İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’in Barbados’un devlet başkanı olmasını yürürlükten kaldırmıştı. Benzer şekilde Jamaika da gelecek yıl İngiliz monarşisi ile bağlarını koparmaya hazırlanıyor.

Barbados Başbakanı Mottley, eylül ayında New York’ta düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’nda kölelik ve sömürgecilik için tazminat ödenmesinin yeni bir “küresel sıfırlamanın” parçası olması gerektiğini söylemişti. Mottley, 2023’te de İngiltere’nin “Atlantik köle ticaretinden dolayı ülkesine 3,7 trilyon sterlin (4,9 trilyon dolar) borcu olduğunu” söylemişti.

Nisan 2023’te İngiltere’nin o dönemdeki Muhafazakâr Partili Başbakanı Rishi Sunak, köle ticareti için özür dilemeyeceğini veya tazminat ödemeyeceğini belirterek, “Tarihimizle yüzleşmek için enerjimizi bu yöne harcamak doğru bir yol değil” demişti.

İngiliz Kraliyeti’nin 14 ülkede köleliğe karışmasının olası tazminat faturasına ilişkin tahminler 206 milyar sterlinden 19 trilyon sterlin arasında değişiyor. Geçen yıl BM yargıcı Patrick Robinson tarafından belirtilen daha yüksek rakam, köle ticaretinin verdiği zarara ilişkin bir “alt tahmin” olarak nitelendirildi. Kölelik sistemine dahil olan ülkelerin “kafalarına kuma gömebileceğini” düşünmelerine şaşırdığını belirten Robinson, “Bir ülke yanlış bir eylemde bulunuyorsa bunun tazminatını ödemeli” demişti.

İngiltere’nin Atlantik köle ticaretine katılımı 1562’de başlamış, 1730’larda dünyanın en büyük köle ticareti yapan devleti haline gelmişti. Köle ticareti 1807’de, köle emeği ise 1833’te yasaklanmıştı.

∗∗∗

ADALET İÇİN BİRLEŞTİLER

Afrika ve Karayipler’de halkların adaletsizlik, mülksüzleştirme ve kültürel yıkıma yol açan sömürgeciliğe karşı isyanı son yıllarda büyüyor. Afrika ve Karayip ülkeleri, 2023’te Gana’da düzenlenen bir zirvede, Afrika Birliğinin Karayip ülkeleriyle ortaklık kurup Avrupa ülkelerini "tarihi kitlesel suçlar" için ödeme yapmaya ikna etmek üzere "birleşik bir cephe" oluşturmasıyla, kölelik için tazminat arayışına yönelik küresel bir hareket başlatmıştı. Afrika Birliğinin 55 üyesi ile 20 ülkeden oluşan Karayip Topluluğu (Caricom) arasındaki ortaklık, eski köle sahibi ülkelere tazminat hareketine katılmaları için yapılan baskıyı artırmayı amaçlıyor.

Nijer’de 26 Temmuz 2023’te yönetime el koyan askeri hükümet, "doğal kaynaklarının bir asırdan fazla süren sömürge ve yağması için" Fransa’dan tazminat ödemesini istiyor. Almanya, 2021’de Namibya’ya, orada gerçekleştirdiği soykırım için 1,1 milyar avro ödemeyi kabul etti. Afrika’nın en yoksul ülkelerinden Sao Tamoe de mayıs ayında Portekiz’den tazminat talep edeceğini açıklamıştı.