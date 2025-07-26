Koleksiyon sergilerinde sanat dolu bir yolculuk

Mahir KANAAT

Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi, kuruluşunun 20. yılı kapsamında İBB Kültür AŞ iş birliğiyle koleksiyon sergilerine yönelik 'Pera Müzesi Koleksiyon Sergilerinde Bir Yolculuk' başlıklı ücretsiz rehberli tur düzenliyor.

30 Temmuz Çarşamba saat 18.00’de başlayacak turda, Suna ve İnan Kıraç Vakfı koleksiyonlarından derlenen dört sergi ziyaretçilere uzman rehber eşliğinde tanıtılacak.

Sanatseverleri müzenin zamansız eserleriyle buluşturan tur kapsamında ziyaretçiler, yalnızca sanat tarihine değil, aynı zamanda kültürel mirasa da ışık tutan Kesişen Dünyalar: Elçiler ve Ressamlar, Osman Hamdi Bey, Ağırlık ve Ölçü Sanatı ve Sıradışı Minas başlıklı sergileri birlikte keşfetme fırsatı bulacak.