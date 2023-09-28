Koleksiyonlarda Devrim Erbil" sergisi İstanbul'da açıldı

Çağdaş Türk resim sanatının usta isimlerinden Devrim Erbil'in, farklı koleksiyonlarda yer alan ve son 20 yılda yaptığı İstanbul ve Anadolu temalı eserlerinden bir seçki sanatseverlerle buluştu.

Üsküdar Belediyesinin desteğiyle düzenlenen "Koleksiyonlarda Devrim Erbil" sergisi, Nevmekan Sahil'de açıldı.

Usta sanatçı Devrim Erbil, "Uzun yıllara dayanan çalışmalarımı büyük bir emekle, özenle muhafaza eden koleksiyonerlerden titizlikle toplayarak güzel bir seçki oluşturulmuş. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Erbil, sanatla dolu bir hayatı olduğunu belirterek, "Ben yaşlı kuşağın temsilcisiyim ama hala içim çok genç ve heyecanlıyım. Üzerimdeki sorumluluğun farkındayım ve 60 yıllık eğitimci olma bilincimi, öğrenci yetiştirme aşkımı sürdürüyorum. Benim amacım, sanatın yayılması, kökleşmesi ve insanın kılcal damarları gibi her yeri sarması." diye konuştu.

"Koleksiyonlarda Devrim Erbil" sergisi 24 Ekim'e kadar Nevmekan Sahil Galeri'de ziyaret edilebilecek.