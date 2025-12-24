Kolektif üretimin ve birlikte nefes almanın gücü

Kültür Sanat Servisi

Türkiye’de çok sesli flüt müziğinin öncü topluluklarından Kadıköy Flute Ensemble, “Yıl Bitmeden” konseriyle 24 Aralık Çarşamba Saat 20.00'da Müze Gazhane sahnesinde dinleyiciyle buluşuyor.

Flüt ailesinin farklı renklerini bir araya getiren topluluk, enerjik ve hareketli çok seslilik anlayışıyla klasik müzikten çağdaş esintilere uzanan, kendi düzenlemeleriyle zenginleşen özgün bir repertuvar sunuyor.

Çok sesliliği yalnızca teknik bir yapı değil, canlı ve paylaşımcı bir müzik dili olarak ele alan Kadıköy Flute Ensemble, kolektif üretimin ve birlikte nefes almanın gücünü sahneye taşıyor.

Müze Gazhane’nin özgün atmosferinde gerçekleşecek bu konser, yıl bitmeden müziğin ritmini, uyumunu ve enerjisini birlikte deneyimlemek isteyenler için kaçırılmayacak bir buluşma.