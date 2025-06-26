Kolezyum'un önünde Mevlevi Sema Töreni yapıldı

İtalya'nın başkenti Roma'da bulunan Kolezyum'un önündeki tarihi Venüs Tapınağı'nda Mevlevi Sema Töreni gerçekleştirildi.

Roma'da düzenlenen "Musica in Venere" konser serisinin kapanışında, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İtalya Kültür Bakanlığının işbirliği çerçevesinde, Mevlana'nın öğretilerinin aktarıldığı tarihi bir etkinlik gerçekleştirildi.

Etkinliğe Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Elif Çomoğlu Ülgen, Kolezyum ve Roma Forumu Arkeolojik Sahası Direktörü Alfonsina Russo, İtalya Temsilciler Meclisi Kültür Komisyonu Başkanı Milletvekili Federico Mollicone ile 800 kadar izleyici katıldı.

Fotoğraf: AA

Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, törenin açılışında yaptığı konuşmada, Mevlana'nın barış dilini ve insanlığa sunduğu evrensel mesajı vurgulayarak, "Mevlana dünyaya ayrıştırmak değil, birleştirmek için geldiğini her sözünde ve davranışında göstermiştir" dedi.

Dünyada yaşanan çatışmalar ve ayrılıklara da değinen Yazgı, Mevlana'nın mesajının yol gösterici olduğunu ifade ederek "Bugün, savaşların ve ayrılıkların arttığı bir dünyada, Mevlana’nın 'insanlık', 'kardeşlik' ve 'barış' temelli mesajları, hepimiz için bir rehber niteliğinde olmalıdır" değerlendirmesinde bulundu.

İtalyan milletvekili Mollicone de etkinliğin son derece özel bir girişim olduğunu, Venüs Tapınağı’nda binlerce yıllık bir sema gösterisinin sergilendiğini ifade etti.

Mollicone, "Yorulmak bilmeyen kültürel diplomasi çabalarıyla harika kültürel miraslarımızı tanıtıyoruz" dedi.

SEMA GÖSTERİSİ BÜYÜK İLGİYLE İZLENDİ

Açılış konuşmalarının ardından Kolezyum'un karşısındaki tarihi tapınakta, Konya Büyükşehir Belediyesi Türk Tasavvuf Musikisi ve Sema Topluluğu sanatçıları Mevlevi Sema Töreni icra etti.

Etkinliğin son bölümünde, Kolezyum'un eteklerinde icra edilen sema gösterisinin ardından Sufizm ve semazenlerden etkilenen İtalyan sanatçı Franco Battiato'nun anısına kendisinin söylediği "Voglio Vederti Danzare" (Seni dans ederken görmek istiyorum) şarkısı da çalındı.

Etkinlik öncesinde ayrıca Türkiye'nin tanıtım filmleri de gösterildi.

"BUGÜNE KADAR İLK DEFA BÖYLE BİR ÇALIŞMAYA İMZA ATILDI"

Bakan Yardımcısı Yazgı, etkinlik öncesinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Roma'da çok özel bir geceye tanıklık ettiklerini belirterek, "Kültür Turizm Bakanlığı olarak Konya Büyükşehir Belediyesi'yle birlikte bir sema ayini organize ettik. Çok özel bir mekan. Venüs Tapınağı'nın altında, arkamızda Kolezyum'un o simgesel devasa yapısının gölgesinde dünyaya barış mesajları vermeye geldik aslında" diye konuştu.

"Kültür Turizm Bakanlığı olarak dünyada turizmde dördüncü sıraya yükselmek bir tesadüf değildi" diyen Yazgı, Türkiye'yi tanıtmak, kültür varlıklarıyla, gastronomi gelenekleriyle, örfü ve adetiyle Anadolu'yu tam anlamıyla dünyaya anlatmak için bakanlık olarak çalışmalara devam ettiklerini ifade etti.

Bu tür ses getiren etkinliklerinin, İtalya başta olmak üzere başka yerlerde devamının gelip gelmeyeceği sorusuna Yazgı, "Biraz önceki toplantılarda aslında konu başlıklarımızdan bir tanesi de buydu. Bugüne kadar ilk defa böyle bir çalışmaya imza atıldı. İtalyan dostlarımıza da teşekkür ediyorum. Yani bu alanın tahsis konusunda gerçekten bize çok büyük bir pozitif ayrımcılık sundular. Avrupa'nın birçok yerinde yine Türk kültürünü, Türk sanatını, Türk arkeolojisini anlatmak için birçok çalışmamız var. Yıl sonuna kadar bunlar peyderpey devam edecek" yanıtını verdi.