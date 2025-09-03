Kolin işçinin maaşına da göz dikti

Bilge Su YILDIRIM

Kolin Holding’in Yalova Altınova’daki Sefine Tersanesi’nde çalışan 200’e yakın liman işçisi, işverenin fazla mesai dayatması karşısında fiili greve çıktı. Önceki gün iş durduran Gemi Yapımı ve Deniz Taşımacılığı, Ardiyecilik ve Antrepoculuk İşçileri Sendikası (Limter-İş) üyesi işçiler, çalışma koşullarında iyileştirmeye gidilmediği sürece işbaşı yapmayacaklarını ilan etti.

İşçiler, işverenin 28 Ağustos’ta kimseye haber vermeden çalışma koşullarında çeşitli değişikliklere gittiğini aktardı. İşçilere hafta sonu izninin bundan böyle yalnızca Pazar günü yapılacağı ve cumartesi de üretimin devam edeceği bildirildi. Öte yandan sabah 8 akşam 5 olan çalışma gününe de günden güne değişiklik göstermek üzere fazla çalışma saatleri eklendi. Çalışma koşullarının daha da ağırlaştırılmasının dayatılmasını kabul etmeyen işçiler fiilen greve çıktı. Pazartesi günü başlatılan grev, bugün 3’üncü gününü karşılıyor.

KIZIMIN YÜZÜNE BAKACAK ZAMANIM YOK

Süreçle ilgili BirGün’e değerlendirmelerde bulunan Limter-İş Sefine Tersanesi İşyeri Temsilcisi Dursun Sevindik, şunları söyledi: “Sabah geldiler ‘Biz bu değişiklikleri yaptık, oldu. Bundan sonra böyle olacak’ dediler. Yaptılar, oldu. Kimsenin itiraz hakkı yok. Biz bunu kabul etmiyoruz. Bu değişiklikler öncesinde bize hiçbir şekilde haber verilmedi. Zaten ağır iş, çalışma koşullarımız da hem ağır hem tehlikeli. Ben vinç üzerinde çalışıyorum, hem kendi canımdan hem de vince benimle çıkan ikinci arkadaşın canından sorumluyum. Sürekli gözümüz birbirimizin üzerinde çalışmak zorundayız, bir anlık dalgınlığa bakar bir iş cinayetinin yaşanması. Bizim bu yüzden dinlenebilmemiz lazım. Şimdi elimizden cumartesi iznimizi de almaya kalkıyorlar. Haftaiçi güya akşam 5’te iş günü bitmeli, akşam 8’de 9’da ancak çıkabiliyoruz tersaneden. Bu fazla çalışma için ek mesai ücreti de yatırılmıyor üstelik. Bir kızım var, eve geldiğimde ne kadar özlesem de ‘Babacım yorgunum’ demek zorunda kalıyorum. Kızımın yüzünü görecek vaktim de enerjimiz de yok.

Çalışma koşulları kötü, iş yükü fazla, tersanede mobbing var, ücret de çok düşük, üstelik zamanında da yatırmıyorlar. Üç aydan üç aya maaşımıza zam yapılırdı artık onu da yapamayacağız diyorlar. Zam dediğime bakmayın, ocak ayında yüzde 2 yaptılar, nisanda yüzde 6, ne kadar zam denecekse işte artık… Taş olsa çatlar. Yok, kabul etmiyoruz biz. Etmeyeceğiz. İşverene 10 maddelik bir liste verdik, ‘Taleplerimiz bunlar’ diye. Ya kabul ederler ya da biz böyle devam ederiz. Kararlıyız, geri adım atmayacağız.”

İşçilerin işverene ilettiği talepler arasında çalışma saatlerinin eski düzende devam etmesi, hafta sonu tatilinin iki gün olması, maaşların zamanında yatırılması, kadın tuvaletlerinin de işyeri içinde olması, insanca yaşanabilecek bir maaş artışı, banka promosyonlarının işçilerin hesaplarına yatırılması, gece çalışması için gece çalışma fark ücreti ve hafta sonu çalışılması durumunda iki kat ücret yatırılması yer aldı.

EMEKÇİYE SEFALET PATRONA KÂR MAKİNESİ

İşçilere daha ağır sömürü koşulları ev daha düşük ücret uygulamasının dayatıldığı Sefine Tersanesi, Kolin Holding’e ise adeta can suyu oluyor. Sefine Denizcilik Tersanecilik Tur. San. Ve Tic. A.Ş., 2016 yılında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin ilk 100 listesinde en hızlı büyüyen 40’ıncı şirket oldu. Hızla büyüyen şirket, 2018 yılında Türkiye’nin en büyük 500 hizmet ihracatçısı şirketi arasında bakım onarım hizmetleri kategorisinde 2’nci sırada yer aldı.