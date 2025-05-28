Kolin’e 1,2 milyar TL’lik bir ihale daha verildi

Bir dev ihale daha AKP döneminde kamudan aldığı ihalelerle büyüyen Kolin İnşaat’a verildi.

Kamu İhale Bülteni’nde yer alan bilgilere göre, Karayolları Genel Müdürlüğü 30 Nisan’da “Babaeski Tren İstasyonu Bağlantı Yolu Yapım İşi” adı altında bir ihale düzenledi. 21 Mayıs’ta imzalanan sözleşmeyle ihale, 1 milyar 253 milyon TL bedelle Kolin İnşaat’a verildi.

Dev ihale, Kamu İhale Kanunu’nun “Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen olayların” ortaya çıkması gibi acil durumunda kullanılması gereken tartışmalı 21/B maddesinde düzenlenen pazarlık usulüyle yapıldı. Bu ihale maddesi, uzun yıllardır adrese teslim ihale olarak yorumlanıyor.

AKP’YLE İHALE YAĞDI

Kolin İnşaat, AKP’yle birlikte büyüyen, ‘ilgi alanları’ genişleyen, ihalelerin vazgeçilmez ismi olan ve yağma projeleriyle doğayı katleden şirketler sıralamasında başı çekiyor.

Dünya Bankası’nın 1990-2020 yılları arasında en çok ihale alan şirketler listesinde Kolin 5’inci sırada yer almıştı.