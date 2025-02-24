Kolin’e bir kıyak daha

Ekonomi Servisi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, AKP’nin Kolin’e özel bir teşvik ödeme yaptığını iddia etti. Kolin ve Kazancı Holding ortaklı Bolu Göynük Termik Santrali için 940 milyon lira ödendiğini öne süren Yavuzyılmaz’ın paylaşımına göre bu paranın 765 milyon lirası Kolin’e, 175 milyon lirası ise Kazancı’ya verildi.

Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı “AK Parti’nin vatandaşın dikkatinden kaçırmaya çalıştığı gerçekler-7” başlıklı paylaşımında şunları kaydetti: “AK Parti’nin Kolin’e ait Soma Kolin Termik Santrali ve Kazancı Holding’e ait Bolu Göynük Termik Santraline, 940 milyon lira ‘özel bir teşvik’ ödemesi yaptığını tespit ettik.

EPDK 2024 yılında aldığı bir kararla, sözleşmelerinde ürettiği elektrik miktarına göre devlete rodövans ödemesi yapan yerli kömür kullanan santrallere, bu ödemelerinin üçte birinin geri ödenmesi karar verdi.

İlk bakışta yerli kömür kullanılması teşvik ediliyor gibi görünse de, gerçek bambaşkaydı. Zira 2024 yılı kapasite mekanizması ödemeleri kapsamına alınan yerli kömür kullanan toplam 25 termik santralden, nasıl oluyorsa sadece 2’sinin sözleşmeleri bu özel teşvik hükmünden yararlanma şartlarına uyuyordu. Anlaşılıyor ki, EPDK Kararı’nın ilgili maddesi zaten bu teşviki sadece Kolin ve Kazancı alsın diye dizayn edilmişti. 2024 yılında Kolin’e ödenen bu özel teşvikin tutarı 765 milyon lira, Kazancı Holding’e ödenen özel teşvik tutarı 175 milyon lira. İki şirkete ödenen özel teşvik tutarı toplamı 940 milyon lira. Bu teşvik tutarı 42 bin 526 adet asgari ücrete veya 64 bin 966 emekli maaşına denk geliyor. Bunun adı soygundur!”

Kolin AKP döneminde en çok kamu ihalesi alan ve teşviklerden en çok faydalanan şirketlerin başında geliyor. Kolin İnşaat 2011-2024 arasında 28 milyar 974 milyon 304 bin TL’lik 50 ihale aldı. Bu ihaleler ile kamudan en maliyetli ihaleleri alan şirketler listesinde üçüncü sıraya yerleşti.

İLK TEŞVİKİ DEĞİL

Kolin son dönemde Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi’nden (TEİAŞ) art arda aldığı ihalelerle de gündeme gelmişti. Kolin’e bağlı Armin Elektrik son dönemde tam 664 milyon 525 bin TL’lik 3 ihale aldı.

Kamu-Özel İşbirliği ya da Yap-İşlet-Devret projesi yapan ve kamu ihaleleriyle servetine servet katan Kolin’e verilen Vergi Resim Harç İstisnası belgeleri de çok sayıda ayrıcalık içeriyor. Kolin İnşaat 2010-2024 arasında KDV istisnası ve vergi muafiyeti gibi ayrıcalıkları içeren teşvik belgelerinden tam 36 kez faydalandı.