Kolin’in Sığacık ısrarı sürüyor

İzmir’in Seferihisar ilçesine bağlı Sığacık’ta bulunan Teos Yat Limanı için Kolin’in kapasite artışı ısrarı sürüyor. Daha önce halkın tepkisiyle durdurulan süreç yeniden gündeme taşındı. 2007 yılında yap işlet devret modeli ile inşa edilen Kolin İnşaat’ın bünyesindeki TEOS Marina İşletme ve Ticaret A.Ş. tarafından işletilen liman için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı “kapasite artışı” talebinde bulundu.

Proje kapsamında limanın yat bağlama kapasitesinin artırılması, yeni dolgu alanları ve yüzer iskelelerin yapılması planlanıyor. Halk ve yaşam savunucuları, doğal sit alanı sınırlarına yakın bölgede denizin doldurulmasına tepki gösterirken, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 4 Aralık’ta projeyi değerlendirmek üzere İnceleme-Değerlendirme Komisyonu’nu toplayacak.

Proje, mevcut 480 yatlık kapasitenin 738’e çıkarılmasını hedefliyor. Bu kapsamda 17 bin 507 metrekarelik kara alanında dolgu, 59 bin 558 metrekarelik deniz alanında ise yüzer iskeleler, beton dalgakıranlar ve platformlar inşa edilecek. Ayrıca iki adet yeni lift iskelesi, çekek sahası, teknik atölyeler, kafe, ofisler ve yakıt istasyonu da proje planına dâhil edildi. Proje bedeli ise 40 milyon TL olarak açıklandı.

Çevresel etki değerlendirmesi süreci başlatıldıktan sonra proje alanının batısındaki bölge, “doğal sit – nitelikli doğal koruma alanı” ve “sürdürülebilir koruma alanı” olarak tescil edildi. Bunun üzerine şirket, koruma alanına giren yüzer yapı planlarını revize ederek proje sınırlarını daralttı. Ayrıca Orman Genel Müdürlüğü’nün görüşü doğrultusunda orman sınırına giren 64 metrekarelik dolgu alanı projeden çıkarıldı. İlk başvuruda yer alan otel projesi de iptal edilerek, yeni dosyada yalnızca yat limanı kapasite artışı, teknik hizmet birimleri ve sosyal tesislerin yer aldığı belirtildi. Projeye ilişkin 2022’de halkın katılım toplantısı, bölge halkının protestosu nedeniyle gerçekleştirilememişti. Yurttaşlar, doğal sit alanlarının turizm yatırımlarına açılmasına karşı çıkmıştı.