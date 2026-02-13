Köln-Bonn Havaalanı'nda güvenlik alarmı

Almanya’da Köln-Bonn Havalimanı’nda bu sabah güvenlik nedeniyle uçuşlar kısa süreliğine durduruldu; havalimanı daha sonra yeniden ulaşıma açıldı.

DW Türkçe'de yer alan habere göre, uluslararası havalimanında saat 06.37'de güvenlik kontrol noktası kapatılmış, terminal 1 ve terminal 2'de güvenlik kontrol noktası sonrasındaki alan polis tarafından tahliye edilmişti.

Bunun "önleyici bir tedbir" olduğunu belirten yetkililer, güvenlik kontrol noktası sonrasındaki alanın kapatıldığını, bu nedenle de uçuşların mümkün olmadığını söylemişti.

Alman haber ajansı dpa, kontrol sırasında şüpheli bir çantanın bulunduğunu ve sahibine teslim edildiğini yazdı. Habere göre bunun, havalimanında yeni devreye giren güvenlik teknolojisiyle bağlantılı olup olmadığı inceleniyor.