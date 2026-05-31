Köln'de 'Be One' festivalinde Özgür Özel ile dayanışma çağrıları

Kazım DOĞAN/ Köln

Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu'nun (AABF) Köln Tanzburunnen alanında "Be ONE – Yarınları umut ol“ adıyla gerçekleştirdiği festivale onbinden fazla insan katıldı.

Festivalde Miraz, İlkay Akkaya, Suavi, Efkan Şeşen, Sasa, Ceren Bozkurt, Zeynep Bakşi Karatağ ve Aylin Yıldırım sahne aldılar. Festival davul zurna ve halaylarla başladı.

Baştan sona büyük bir coşku içinde geçen festivalde birlikte mücadele, CHP ve Özel ile dayanışma vurgusu yapıldı. Festivalde AABF Eşit Başkanı Hüseyin Mat'ın yanısıra DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, CHP Yurtdışı Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Nurhayat Altaca Kayışoğlu da konuştu. Festivale katılan CHP'liler dev bir Özgür Özel posteri taşıdılar.

Festivalde konuşan KRV eyaletinin uyum bakanı Verena Schaeffer ile Köln Belediye Başkanı Derya Karadağ (Yeşiller) demokrasinin önemine dikkat çektiler.

Festivalde BirGün Okur İnisiyatifinin oluşturduğu BirGün standı da yer aldı. Onlarca okur BirGün'e abone olurken, BirGün yazarlarının kitapları da büyük ilgi gördü.

"CHP GENEL BAŞKANINA YAPILANLARI ŞİDDETLE KINIYORUZ“

AABF Eşit Başkanı Hüseyin Mat, artık acıların yanısıra mutluluklarını da paylaşmak istedikleri için festivallerde biraraya geldiklerini söyledi.

Sadece Alevilerin değil kim haksızlığa uğramışsa onun, üstelik sadece insanın yanında değil, doğanın da yanında olduklarını belirten Mat, "Bunu bizden değerlerimiz, öğretimiz istiyor. Biz daha önce nasıl DEM Partisi'ne yapılanlara sessiz kalmadıysak bugün de CHP'nin Genel Başkanı'na topla tüfekle yapılanları şiddetle kınıyoruz. Haklarımızı alabilmek için, demokratik cumhuriyete emin adımlarla yürüyebilmek için güçlü bir CHP'ye de DEM'e de sosyalistlere de ihtiyacımız var. Alevi birliklerini ne zorluklarla, değerlerini, namusunu korumak için oluşturduk. Alevilerin hak mücadelesini verdik. CHP içinde tartışmalar kaynaklı Alevilik tartışılıyor. Bu bizim kırmızı çizgimizdir. Tartışmalarınıza Aleviliği malzeme etmeyin, bizi karşımızda bulursunuz. Avrupa'da Aleviler nasıl anayasal haklarını aldılarsa, Türkiye'de de bu hakları söke, söke, söke alacaklar. Biz onlara diz çöktüreceğiz. Bu meydanda mücalemizi ortaklaştırdık. Ayağa kalkacağız, mücadeleye devam edeceğiz“ diye konuştu.

KAYIŞOĞLU: PİYONLARA YAZIKLAR OLSUN

Konuşmasında sık sık "Ya hep beraber, ya hiçbirimiz“ ve "AKP halka hesap verecek“ sloganları atan CHP Yurtdışı Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Nurhayat Altaca Kayışoğlu, en son Ankara, daha öncesinde 81 ilin her bir köşesinde toplayan ve "cesur, kararlı, mücadeleci, boyun eğmeyen liderimiz“ diye nitelendirdiği CHP'nin seçilmiş genel başkanı Özgür Özel'in selamını getirdiğini söyledi.

Kayışoğlu, "Hızır Paşa'ya karşı bir an tereddüt etmeden darağacına yürüyen Pir Sultan'ın yoldaşlarına, tarihin doğru tarafında duranlara selam olsun. Apoletlerini söküp atıp bize vatan vermek için mücadele eden Atatürk ve arkadaşlarına selam olsun. Mutlak butlan ile mutlak sultana karşı bizim liderimiz Özgür Özel'dir diyenlere selam olsun. Bugün Gezi'nin 13. yıldönümü. Ali İsmail, Abdullah Cömertler aramızda. Birileri 'emri ben verdim' diyordu. Bugün canımızı acıtan 'emri ben verdim' diyenlerle yürüyen Hızır Paşalardır. Hemipiz Gezi'deydik. Bütün AYM, AİHM kararlarına rağmen hala mapusta Can Atalay, Osman Kavala var. Gezi tutukluları, bizlerin özgürlük talebi için bedel öderken onların bir kez daha iktidarda kalması için sarayda yazılmış senaryolara ortak olan piyonlara yazıklar olsun. Bir olacağız, iri olacağız, hep birlikte onları sandığa gömeceğiz. Ekrem İmamoğlu, Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ, 20 belediye başkanımız tutsak. Bütün siyasi tutsakların özgürlüğü, bizim hep birlikte vereceğimiz demokrasi mücadelesinden geçiyor. Şimdi mutlak faşizmle faşizme karşı omuz omuza mücadele zamanı“ ifadelerini kullandı.

Kayışoğlu'nun konuşması sık sık alkışlar sloganlar ve "yuh“ sesleriyle kesildi.

BAKIRHAN: ZANNEDİYORLAR Kİ KÜRTLER DAVALARINDAN VAZGEÇTİLER

Kendilerini Mahirlerin, Denizlerin, İbrahimlerin, Mazlum ve Sakineler geleneğinin temsilcisi olarak niteleyen DEM Partisi Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, "Biz Seyit Rıza'nın dediği gibi diz çökmeyiz. Bugün bir müzakere süreci var diye birileri zannediyor ki Kürtler davalarından vazgeçtiler. Biz bir müzakere yürütüyoruz ama davamız, mücadelemiz bakidir. Hem mecliste hem sokakta Alevilerin inanç merkezi olan cemevlerinin statüsünün verilmesi için mücadelemize devam edeceğiz. AİHM kararlarının uygulanması, zorunlu din derslerinin kaldırılması, Madımak Oteli'nin utanç müzesi olması, Alevi gençlerin kamuda hak ettiği yere gelemeleri için mücadeleye devam edeceğiz. Çünkü sizler bizim başımızın tacısınız. Siz mücadeleyi bize öğretenlersiniz. Direnişin ne olduğunu bize öğrettiniz. Gördüğümüz bütün zulüm ve baskıları hep birlikte ortadan kaldırmak için mücadelemizi büyüteceğiz“ dedi.

Alevilerin Kürtlerin kimlik mücadelesinin yanında olmayı ve demokratik bir Türkiye için mücadeleyi sürdüreceğine inandığını Bakırhan, "Toplumsal barış ancak Alevilerin eşit yurttaşlık hakkını tanımayla olur. Bu masada Alevilerin eşit yurttaşlık, emekçilerin, ezilenlerin, kadınların, gençlerimizin haklı talepleri var. Bir olursak, dayanışırsak yenmeyeceğiz hiçbir yönetim yoktur“ diye konuştu. Bakırhan, Avrupa'da yaşayan Alevilerden Türkiye'deki yargı darbelerine karşı destek isteyen Bakırhan, „Seçilmiş belediye başkanlarının yeri cezaevi değil. Zannediyorlar ki Kürtler sadece kendisi için barış, demokrasi istiyor. Öyleyse bu barış gelmesin. Kürtler 86 milyon için, Aleviler için, CHP için demokrasi istiyor“ dedi.