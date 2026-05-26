Köln'de dev Alevi festivali

Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu (AABF) Köln'de 30 Mayıs 2026’da BE ONE adıyla dev bir açık hava festivali düzenliyor. Festivale yoğun katılım bekleniyor.

Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu, Köln’ün önemli etkinlik alanlarından Tanzbrunnen’de "BE ONE" (Bir olalım) adıyla gerçekleştireceği festivalin, yalnızca bir müzik etkinliği olmadığı; birlik, dayanışma ve ortak duyguların paylaşıldığı büyük bir buluşma anlamı taşıdığına dikkat çekti.

“BİRLİK, ÇEŞİTLİLİK VE ÖZGÜRLÜK VURGUSU”

AABF'nin düzenlediği festival, “Vielfalt (Çeşitlilik) – Birlik – Freedom (Özgürlük)” temalarıyla gerçekleştirilecek. Organizasyon kapsamında farklı müzik türlerinden sanatçıların sahne alacağı ve geniş katılımlı bir kültürel buluşma olacak.

Etkinlikte Miraz, İlkay Akkaya, Suavi, Efkan Şeşen, Sasa, Ceren Bozkurt, Zeynep Bakşi Karatağ ve Aylin Yıldırım de sahne alacak. Ayrıca Mavi Der Rote ve geleneksel müzik unsurları da festival programında yer alıyor.

“ORTAK DUYGUDA BULUŞMA”

Festivalin tanıtımında, etkinliğin yalnızca bir konser organizasyonu olmadığına vurgu yapılarak, “Bir araya gelip aynı duyguyu paylaştığımız bir yer” ifadelerine yer verildi. Katılımcıların müziği birlikte hissedeceği, dayanışmayı büyüteceği ve umudu çoğaltacağı bir atmosfer hedeflendiği belirtildi.

HÜSEYİN MAT'DAN BİRLİK VURGUSU

AABF Eşit Genel Başkanı Hüseyin Mat, festivalle ilgili yaptığı açıklamada, "30 Mayıs'ta Köln'de büyük bir buluşma gerçekleştireceğiz. Bu buluşmada hem kucaklaşacağız hem dayanışmamızı göstereceğiz hem de tarihsel gücümüzü, beraberliğimizi, birliğimizi bir kez daha dünya kamuoyuyla paylaşacağız. Bu vesileyle gençlerimizle, çocuklarımızla, kadınlarımızla 38 yıldır Almanya'da mücadele eden Avrupa Alevi hareketi başta olmak üzere, bu hareketin bu günlere gelmesinde emeği olan herkese saygımızı bir kez daha göstermek adına bütün canlarımızı, dostlarımızı 30 Mayıs'ta Köln Tanzbrunner'e davet ediyoruz. Gelin o gün hep birlikte, mutluluğumuzu, heyecanımızı, coşkunumuzu birlikte kutlayalım. Gelin herkese bir kez daha Alevi tarihi açısından Alevi hareketinin önemli bir yerde durduğunu gösterelim. Herkesi 30 Mayıs'ta Tanzbrunner'e davet ederken orada bulaşacağız, kucaklaşacağız, birliğimizi dünya kamuoyuyla paylaşacağız" dedi.

SANATÇILARDAN KATILIM ÇAĞRISI

Festivalde sahne alacak sanatçılar tüm vatandaşlara katılım çağrısı yaptı. Sanatçı İlkay Akkaya katılım çağrısında, "Dünyanın içinde çırpındığı bu şiddet ve savaş ortamında, çok güzel amaçla biraraya geliyoruz. Ayrıştırmayan, ötekileştirmeyen barıştan, adaletten yana olan herkesi yan yana olmaya, rengarenk kalmaya çağırıyoruz. 30 Mayıs'ta Köln'deyiz" dedi.

Zeynep Bakşi Karatay da "Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu'nun Köln'de düzenlediği "BE ONE" festivalinde ben de sahne alıyorum. Birlikte türkülerimizi söylemek ve aynı duyguda biraraya gelmek için bu güzel günde sizleri de görmek istiyoruz. Gelin bir olalım. Gelin birlik olalım" diye konuştu.

Efkan Şeşan da çağrısında "AABF 30 Mayıs'ta BE ONE Yarınlara umut ol temalı büyük bir açık hava festivali düzenliyor. Ben de şarkılarımla, türkülerimle orada olacağım. Dünyanın emperyalist savaşları, ötekileştirme ve gerici politikalarıyla parçalandığı; insanların yalnızlığa, bencilliğe ve mutsuzluğa sürüldüğü şu zor zamanlarda biraraya gelmenin güzelliğini ve gücünü vurgulamak, deneyimlemek ve yaşamak" ifadelerine yer verdi.

Sanatçı Sasa da "AABF'nin Köln'de düzenleceği festivalde ben de varım. Türkülerimle, şarkılarımla. Sizinle birlikte olmak için sabırsızlanıyorum. Dayanışmanın ve birarada olmanın bu kadar kıymetli olduğu bir günde hep birlikte olmayı umuyorum. Özellikle buradan gençlere çağrıda bulunmak istiyorum. Bizi yalnız bırakmayacağınızı, coşkunuzla bize güç katmanızı umuyorum" çağrısını yaptı.

"MUTLAK BUTLAN'A KARŞI FESTİVAL

Diğer yandan AABF yayınladığı açıklamada “Mutlak Butlan” kararına tepki göstererek “Festivalimiz Demokrasi ve Dayanışmanın Alanıdır” dedi.

Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu (AABF), CHP’ye yönelik verilen “mutlak butlan” kararına ilişkin yayınladığı açıklamada, kararın yalnızca siyasi bir müdahale değil, halkın demokratik iradesine yönelik bir baskı girişimi olduğunu belirterek, düzenlenecek “Be One Open Air Festival”in aynı zamanda toplumsal ve siyasal dayanışmanın da sembolü olacağını vurguladı.

AABF tarafından yapılan açıklamada, festivalin yalnızca kültürel bir etkinlik olmadığı belirtilerek “Festivalimiz; ırkçılığa, faşizme, gericiliğe ve halkın iradesine yönelik her türlü baskı ve zorbalığa karşı durmanın adıdır. Kimden gelirse gelsin, halkın demokratik iradesini hedef alan anlayışların karşısında olmaya devam edeceğiz.” denildi.

“BARIŞIN, EŞİTLİĞİN VE ÖZGÜRLÜĞÜN ALANI”

Açıklamada, festivalin demokrasi ve özgürlük mücadelesinin ortak zemini olduğu vurgulanırken, otoriterleşmeye karşı dayanışmanın büyütüleceği mesajı verildi.

“Festivalimiz; barışı, eşitliği, özgürlüğü ve demokrasiyi savunmanın; otoriter AKP iktidarına karşı dayanışmayı ve ortak mücadeleyi büyütmenin alanıdır.”

CHP'DEN FESTİVAL ÇAĞRISI

CHP Yurtdışı Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Nurhayat Altaca Kayışoğlu da, "Yurt dışında yaşayan bütün vatandaşlarımıza, değerli canlara, demokratlara sesleniyorum. Bu güzel etkinlikte AABF'nin Köln'de gerçekleştireceği birlik, beraberlik şölenine ben de katılacağım. Bu güzel etkinlikte canlarla, sanatçılarla buluşmak birlik ve beraberliğimizi, dayanışmamızı pekiştirmek üzere hepinizi bekliyorum. Saygılarımı selamlarımı gönderiyorum" dedi. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan da, BE ONE Festivali’ne katıılacağını belirtti ve “Gelin hep birlikte festivalin ruhuna uygun bir gün geçirelim” ifadeleriyle festivale çağrısında bulundu.

“GENİŞ KATILIM BEKLENİYOR”

AABF tarafından organize edilen festivalin, Almanya başta olmak üzere Avrupa’nın farklı ülkelerinden yoğun katılımla gerçekleşmesi bekleniyor. Festival günü farklı kentlerdeki Alevi Kültür Merkezlerinden otobüslerin kalkacağına dikkat çekildi. Festivale farklı kentlerden katılmak isteyenlerin, derneklere başvurmaları çağrısı yapıldı.

Saat 14.00’te başlayacak etkinlik için giriş biletleri Alevi dernekleri, cemevleri ve AABF Genel Merkezi üzerinden temin edilebileceği kaydedildi.