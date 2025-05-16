Kolo Muani kimdir? Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan Kolo Muani'nin kariyeri

KOLO MUANİ KİMDİR?

5 Aralık 1998 tarihinde Fransa’nın Bondy kentinde, Kongo Demokratik Cumhuriyeti kökenli bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Kolo Muani, hem Fransız hem de Kongolu vatandaşlığa sahiptir. Futbol kariyerine 2016 yılında Nantes B takımıyla başlayan oyuncu, ardından Nantes, Boulogne ve Eintracht Frankfurt formaları giymiştir. Fenerbahçe'nin transfer gündeminde olduğu öne sürülen Randal Kolo Muani, futbolseverlerin merakla araştırdığı isimler arasında yer alıyor. Forvet mevkisinde görev yapan Kolo Muani, şu anda İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'ta forma giymektedir.

23 Ocak 2025'te Juventus’a sezon sonuna kadar kiralık olarak transfer olan Muani, burada kariyerine devam etmektedir.

KOLO MUANİ'NİN MİLLİ TAKIM KARİYERİ

Randal Kolo Muani, Fransa'nın U21 ve Olimpik milli takımlarında forma giymiş, 15 Eylül 2022’de UEFA Uluslar Ligi maçları için ilk kez A Milli Takım’a çağrılmıştır. 2022 FIFA Dünya Kupası'nda da Fransa kadrosuna dahil edilen genç oyuncu, yarı finalde Fas karşısında gol atarak dikkatleri üzerine çekmiştir. Finalde Arjantin’e karşı oynanan maçta Mbappé’ye penaltı kazandıran ve kendi de penaltıdan gol atan Muani, uzatma dakikalarında kaçırdığı gol pozisyonunu "hayatım boyunca unutamayacağım bir an" olarak tanımlamıştır.

EURO 2024'te de Fransa forması giyen Muani, İspanya ile oynanan yarı final mücadelesinde takımının tek golünü kaydetmiştir. Ancak karşılaşmayı İspanya 2-1 kazanarak finale yükselmiştir.

THİERRY HENRY İLE KIYASLANIYOR

Randal Kolo Muani’nin oyun tarzı, efsanevi Fransız futbolcu Thierry Henry ile sıkça kıyaslanıyor. Hızı, çevikliği ve fiziksel özellikleriyle Henry'yi andıran Muani, gençliğinde kanat oyuncusu olarak görev alırken son yıllarda santrfor pozisyonuna evrilmiştir. Yaklaşık 1.88 boyundaki yıldız futbolcu, defans arkasına sarkmaları ve bitiriciliği ile öne çıkmaktadır.