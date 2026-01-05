Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro: ABD, cumhurbaşkanını tutuklamaya kalkarsa Kolombiya halkının gücünü görür

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkesi hakkındaki açıklamalarına tepki gösterdi.

Petro, X'ten yaptığı paylaşımda “1989 Barış Anlaşması'ndan sonra bir daha asla silah kullanmayacağıma yemin etmiştim, ancak ülkem uğruna, istemediğim silahları tekrar kullanacağım" ifadesini kullandı.

Trump'ın "Kolombiya operasyonu kulağa hoş geliyor" söyleminin ardından Petro, son ifadelerinin basına yansıdığı şekliyle olup olmadığını ve çevirilerini kontrol edeceğini, bu "gayrimeşru tehdide" gerçekten anladıktan sonra yanıt vereceğini belirtti.

Petro, ayrıca “Sayın Rubio’ya Kolombiya Anayasası’nı okumasını öneririm. Söyledikleri tamamen yanlıştır” dedi.

Petro, Kolombiya Cumhurbaşkanı olarak anayasanın verdiği yetkiyle ordu ve polis güçlerinin lideri olduğunu ve bu kapsamda "dünya tarihindeki en büyük kokain operasyonunu başlattığını" savundu.

Koka yaprağı ekimini durdurduğuna dikkati çeken Petro, bu konudaki yeni politikalara da öncülük ettiğini vurguladı.

Petro, ayrıca uyuşturucu kaçakçılığı yapan silahlı grupların elebaşılarının yakalanması için talimat verdiğini belirtti.

“SİLAH KULLANMAYACAĞIMA YEMİN ETMİŞTİM”

Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro, "Halkımın önemli bir bölümünün istediği ve saygı duyduğu cumhurbaşkanını tutuklamaya kalkarsanız halkın jaguarını (gücünü) serbest bırakmış olursunuz" ifadesini kullandı.

Bugünden itibaren ABD bayrağını Kolombiya bayrağının önüne koyan kamudaki her askeri ve emniyet yetkilisinin derhal kurumdan ayrılmasını emreden Petro, ülkesi için istemediği halde eline yeniden silah alabileceğini belirtti.

Petro, şunları söyledi:

“1989 Barış Anlaşması'ndan sonra bir daha asla silah kullanmayacağıma yemin etmiştim, ancak ülkem uğruna, istemediğim silahları tekrar kullanacağım. Ne gayrimeşru bir çocuktum ne de uyuşturucu kaçakçısıyım. Tek varlığım, hâlâ maaşımla ödediğim aile evim. Banka hesap özetlerim kamuoyuna açıklandı. Kimse maaşımdan fazla harcadığımı söyleyemedi. Açgözlü değilim. Halkıma son derece güveniyorum ve bu yüzden onlardan cumhurbaşkanını her türlü gayrimeşru şiddet eylemine karşı savunmalarını istedim.”

Petro, gayrimeşru ve narkotik suç örgütü mensubu olmadığını ifade ederek, Kolombiya halkından herhangi bir gayrimeşru ve şiddet içeren girişime karşı kendisini savunmasını istediğini kaydetti.

TRUMP, PETRO'YU HEDEF ALMIŞTI

ABD Başkanı Trump, Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro'yu hedef alarak bu ülkenin ABD'ye kokain gönderdiği iddiasını yinelemişti.

Trump, "(Petro'nun) Kokain ürettiği fabrikaları var, kokaini üretiyor ve ABD'ye gönderiyor. Kendisinin dikkatli olması lazım" değerlendirmesini yapmıştı.

Ayrıca Trump, Kolombiya'yı "hasta ülke" diye nitelemiş, olası saldırı ihtimaline ilişkin, "Kolombiya operasyonu kulağa hoş geliyor" ifadesini kullanmıştı.