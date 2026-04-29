Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro: Fosil yakıt devlerinin kapitalizm modeli savaşa ve faşizme yol açıyor

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, fosil yakıtlara dayalı ekonomik düzenin insanlığı tehlikeli bir eşiğe sürüklediğini söyledi.

The Guardian'ın aktardığına göre Kolombiya’nın kıyı kenti Santa Marta’da düzenlenen ve 57 hükümeti bir araya getiren yeşil enerji geçişi toplantısında konuşan Petro, fosil yakıt çıkar gruplarının enerji dönüşümünü engellemek için giderek daha sert adımlar attığını savundu.

Petro, “Ölüme yol açan bu arkaik enerji türü olan fosil yakıtların gücü ve ekonomisinde bir atalet var. Bu sermaye biçimi hem kendi sonunu hem insanlığın sonununu getirebilir" dedi.

“BARBARLIĞA DOĞRU GİDİYORUZ”

2022’de Kolombiya’nın ilk sosyalist cumhurbaşkanı seçilen Petro, dünyanın yalnızca iklim kriziyle değil, aynı zamanda bu krizi derinleştiren siyasi ve ekonomik sonuçlarla da karşı karşıya olduğunu belirtti.

Petro, “Barbarlığa doğru gidiyoruz. Ve barbarlık, faşizmin öncüsü ya da özüdür” ifadelerini kullandı.

FOSİL YAKITLARDAN ÇIKIŞ İÇİN İLK KÜRESEL KONFERANS

Kolombiya, fosil yakıtlardan vazgeçilmesine odaklanan dünyanın ilk konferansına ev sahipliği yapıyor. Santa Marta’daki toplantı, hükümet bakanları ve üst düzey yetkililer arasında iki gün sürecek görüşmelerle başladı. Resmi temaslar öncesinde dört gün boyunca sivil toplum temsilcileri ve akademisyenlerin katıldığı tartışmalar ve atölye çalışmaları düzenlendi.

Bazı ülkeler fosil yakıtların kullanımını aşamalı olarak sonlandırmak için ulusal yol haritaları hazırlamaya başladı. Kolombiya geçen hafta kendi taslak planını yayımladı. Fransa ise salı günü fosil yakıtlardan kademeli çıkış için ulusal yol haritası açıklayan ilk gelişmiş ülke oldu.

Kolombiya’da seçmenler önümüzdeki ay yeni cumhurbaşkanını belirlemek için sandık başına gidecek. Petro, anayasa gereği üst üste ikinci dönem için aday olamıyor.