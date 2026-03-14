Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro, Trump ile görüştü

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda "samimi" bir görüşme gerçekleştirdiğini belirtti.

Cumhurbaşkanlığı Basın Biriminden yapılan açıklamada, Petro ile Trump arasındaki görüşmenin yaklaşık 30 dakika sürdüğü ve görüşmenin ana gündem maddelerinin bölgesel güvenlik, enerji alanında işbirliği ve uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele olduğu bildirildi.

Petro, sosyal medya platformundaki hesabından, Trump ile yaptığı görüşmeye ilişkin, "Bugün birkaç somut konu üzerinde samimi bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik." ifadesini kullandı.

Trump'ın 7 Mart'ta Florida'da düzenlediği Amerikan Kalkanı Zirvesi'ne Kolombiya'yı davet etmediğini hatırlatan Petro, "Başkan Donald Trump'ın Florida'daki zirveye davet edilmememle ilgili benden özür dilediği iddiasını da onaylamıyorum." açıklamasında bulundu.

Ulusal basında yer alan bir haberde, Donald Trump'ın telefon görüşmesinde Petro'dan Amerikan Kalkanı Zirvesi'ne yönelik davet ulaştırılmadığı için özür dilediği iddia edilmişti.