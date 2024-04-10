Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro, Venezuela Devlet Başkanı Maduro ile 5. kez bir araya geldi

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, göreve başladığından bu yana Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile 5. kez yüz yüze görüştü.

Petro ve beraberindeki heyet, başkent Karakas'taki Devlet Başkanlığı Sarayı Miraflores'te, Maduro tarafından törenle karşılandı.

Diplomatik ilişkilerin düzelmesinin ardından 5. kez bir araya gelen Petro ile Maduro'nun iki ülke ilişkilerini ele aldığı bildirildi.

Baş başa ve heyetler arası görüşmenin ardından iki lider basına değerlendirmelerde bulundu.