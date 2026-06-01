Kolombiya cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kaldı: Sol ile aşırı sağ yarışacak

Kolombiya’da cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turu geride kaldı. Ulusal Sivil Sicil Kayıt Başkanlığı’nın (Registraduria Nacional del Estado Civil) paylaştığı kesin olmayan sonuçlara göre, açılan sandık oranının yüzde 96'ya ulaştığı seçimlerde hiçbir aday salt çoğunluğu sağlayamadı.

SOL İTTİFAK İLE AŞIRI SAĞ İKİNCİ TURDA

Seçimlerde Vatan Savunucuları Hareketi'nin (Defensores de la Patria) aşırı sağcı adayı Abelardo de la Espriella oyların yüzde 43,62'sini alarak ilk sırada yer aldı.

İktidar partisi Tarihsel İttifak'ın (Pacto Histórico) sol görüşlü adayı Iván Cepeda ise yüzde 41,13’lük oy oranıyla seçimi ikinci sırada tamamladı. İlk turda yüzde 50’nin üzerine çıkan olmaması nedeniyle, en yüksek oyu alan Espriella ve Cepeda, 21 Haziran’da yapılacak ikinci turda Kolombiya’nın yeni cumhurbaşkanı olmak için yarışacak.

DİĞER ADAYLAR GERİDE KALDI

Eski Cumhurbaşkanı Alvaro Uribe’nin liderliğini yaptığı Demokratik Merkez (Centro Democrático) partisinin adayı Paloma Valencia oyların yüzde 6,86’sını alarak üçüncü sırada kaldı. Seçimde, Antioquia eski Valisi Sergio Fajardo yüzde 4,20, Sistemi Yıkmak Hareketi'nin adayı Raul Santiago Botero ise yüzde 0,95 oranında oy aldı.

Kolombiya halkı, 21 Haziran'da yeniden sandık başına gidecek.