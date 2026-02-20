Giriş / Abone Ol
Kolombiya'da "asgari ücret" krizi: Cumhurbaşkanı Petro halkı eyleme çağırdı

Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro, asgari ücrete zam teklifinin reddedilmesi nedeniyle halkı eyleme çağırdı. Danıştayın, hükümetin asgari ücrete yüzde 23,7 zam teklifini reddetmişti.

Dünya
  • 20.02.2026 09:55
  • Giriş: 20.02.2026 09:55
  • Güncelleme: 20.02.2026 09:59
Kaynak: AA
Fotoğraf: AA

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, hükümetin asgari ücrete yüzde 23,7 zam teklifinin Danıştay tarafından reddedilmesi nedeniyle halkı eylem yapmaya çağırdı.

Petro, ülkenin en yüksek idari mahkemesi olan Danıştayın, hükümetin asgari ücrete yüzde 23,7 zam teklifini engellemesine tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı'nın çağrısı üzerine başkent Bogota başta olmak üzere birçok büyük şehirde halk eylem yapmak için sokağa çıktı.

Başkent Bogota'da göstericilerin ana yolları ulaşıma kapatması nedeniyle toplu ulaşımda ve trafikte aksamalar yaşandı.

