Kolombiya'da askeri uçak düştü: 1 kişi yaşamını yitirdi, 77 kişi yaralandı, 47 kişi ise kayıp

125 kişiyle havalanan askeri nakliye uçağı, kalkıştan hemen sonra Puerto Leguizamo yakınlarında kaza kırıma uğradı. Yetkililer, 1 ölü ve 77 yaralının olduğu kazada kayıp 47 kişiye ulaşılmaya çalışıldığını bildirdi.

Dünya
  • 24.03.2026 00:21
  • Giriş: 24.03.2026 00:21
  • Güncelleme: 24.03.2026 00:27
Kaynak: AA
Kolombiya'da askeri uçak düştü: 1 kişi yaşamını yitirdi, 77 kişi yaralandı, 47 kişi ise kayıp
Fotoğraf: AA

Kolombiya’da 125 kişiyi taşıyan askeri nakliye uçağının kalkıştan kısa süre sonra düştüğü bildirildi.

Kolombiya Hava Kuvvetleri’ne ait ‘FAC-10016’ tescilli ‘C-130H’ Hercules tipi nakliye uçağı, ülkenin güneyindeki Putumayo yönetim bölgesine bağlı Puerto Leguizamo kasabası yakınlarında kaza kırıma uğradı.

Uçaktaki 125 kişiden 1'inin hayatını kaybettiği, 77'sinin hastaneye kaldırıldığı, 47'inin ise kayıp olduğu açıklandı.

