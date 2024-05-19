Kolombiya'da azalan su rezervleri, kuraklığı tetikliyor

Kolombiya, Latin Amerika ülkeleri içinde en geniş su rezervlerine sahip ülkelerden biri olmasına rağmen son 1 yılda yağışın yetersiz olması ve bilinçsiz su tüketimi, kuraklığa neden oluyor.

El Nino hava olayının da etkisiyle son yılların sıcaklık rekorlarının kırıldığı ülkede nehirlerin debisi hızla düşerken, barajlardaki su seviyesi de önemli ölçüde azaldı.

Kuraklık nedeniyle başta başkent Bogota'da olmak üzere birçok kentte zorunlu su kesintisine giden yerel yönetimler, bilinçsiz su kullanımının önüne geçmek için bazı yaptırımlar açıkladı.

Ölçümlerde, su seviyesinin ortalama yüzde 18'e gerilemesinin ardından harekete geçen yetkililer, şebekelere kısıtlı su verilmesinin yanı sıra belli bir tüketimin üzerine çıkan abonelere de farklı tarife uygulanacağını duyurdu.