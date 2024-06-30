Kolombiya'da barış görüşmeleri: Eski FARC üyeleri tek taraflı ateşkes ilan etti

Kolombiya'da hükümet ile eski FARC üyelerinin birinci tur görüşmeleri tamamlandı. Yayımlanan ortak bildiride, SM'nin tek taraflı ateşkese uyacağı ve elindeki rehineleri serbest bırakacağı bildirildi.

Kolombiya hükümetiyle bir süredir barış görüşmeleri yürüten eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) mensupları "tek taraflı" ateşkes ilan ettiklerini duyurdu.

Ulusal basında çıkan habere göre, Venezuela'nın başkenti Karakas'ta, 24 Haziran'da Kolombiya hükümeti heyetiyle bir araya gelen eski FARC'ın liderlerinden Ivan Marquez'in başında olduğu "Segunda Marquetalia (SM)", birinci tur görüşmelerin tamamlandığını belirtti.

Yayımlanan ortak bildiride, SM'nin tek taraflı ateşkese uyacağı ve elindeki rehineleri serbest bırakacağı bildirildi.

Taraflar arasındaki görüşmelerin "son derece" yapıcı geçtiği kaydedilen bildiride, Kolombiya'da barışın sağlanması için 9 konuda mutabakat sağlandığı ifade edildi.

Bildiride, çatışmasızlığın tam olarak uygulanması için askeri operasyonları askıya alacak Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin uygulamaya girmesinin önemine dikkat çekildi.

Taraflar arasındaki ikinci tur barış müzakerelerinin ağustos ayının ilk haftasında Küba'da yapılması bekleniyor.