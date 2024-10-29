Kolombiya'da çevrecilerden COP16 protestosu

Kolombiya’da gerçekleşen Birleşmiş Milletler (BM) Biyolojik Çeşitlilik Konferansı (COP16) çevre aktivistleri tarafından protesto düzenledi.

COP16 toplantılarının yapıldığı alanda toplanan çevre aktivistleri, eylemlerini sloganlar eşliğinde gerçekleştirdi.

Fotoğraf: AA

Ellerindeki dövizlerle doğanın ve biyolojik çeşitliliğin korunması gerektiğine dikkati çeken aktivistler, COP16'ya katılan ülkelerden somut ve etkili kararlar almalarını talep etti.

1 KASIM’DA SONA ERECEK

İklim değişikliği ve biyoçeşitlilik kaybının vurgulandığı protesto, barışçıl şekilde sona erdi.

Protestoya çok sayıda kişi katılırken, ülkenin üçüncü büyük kenti Cali'de 21 Ekim'de başlayan ve 1 Kasım'da sona erecek COP16 zirvesinde 190 ülkeden temsilci yer alıyor.

Zirve sürecinde kentin park ve meydanlarında "Doğa için barış" (Paz con la Naturaleza) sloganlarının yer aldığı görülüyor.