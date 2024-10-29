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Kolombiya'da çevrecilerden COP16 protestosu

Kolombiya'nın Cali kentinde düzenlenen BM COP16 sırasında bir grup çevre aktivisti protesto düzenledi.

Dünya
  • 29.10.2024 09:38
  • Giriş: 29.10.2024 09:38
  • Güncelleme: 29.10.2024 09:42
Kaynak: AA
Kolombiya'da çevrecilerden COP16 protestosu
Fotoğraf: AA

Kolombiya’da gerçekleşen Birleşmiş Milletler (BM) Biyolojik Çeşitlilik Konferansı (COP16) çevre aktivistleri tarafından protesto düzenledi.

COP16 toplantılarının yapıldığı alanda toplanan çevre aktivistleri, eylemlerini sloganlar eşliğinde gerçekleştirdi.

Fotoğraf: AA

Ellerindeki dövizlerle doğanın ve biyolojik çeşitliliğin korunması gerektiğine dikkati çeken aktivistler, COP16'ya katılan ülkelerden somut ve etkili kararlar almalarını talep etti.

1 KASIM’DA SONA ERECEK

İklim değişikliği ve biyoçeşitlilik kaybının vurgulandığı protesto, barışçıl şekilde sona erdi.

Protestoya çok sayıda kişi katılırken, ülkenin üçüncü büyük kenti Cali'de 21 Ekim'de başlayan ve 1 Kasım'da sona erecek COP16 zirvesinde 190 ülkeden temsilci yer alıyor.

Zirve sürecinde kentin park ve meydanlarında "Doğa için barış" (Paz con la Naturaleza) sloganlarının yer aldığı görülüyor.

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