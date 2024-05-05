Kolombiya'da düzenlenen silahlı saldırıda 4 asker hayatını kaybetti
Kaynak: AA
Kolombiya'da silahlı bir gruba yapılan operasyonda 4 asker yaşamını yitirdi, 2 asker yaralandı.
Cauca yönetim bölgesine bağlı Argelia kırsalında bir süredir operasyon icra eden güvenlik güçleri pusuya düşürüldü.
Silahlı saldırıda 4 asker hayatını kaybetti, 2 asker yaralandı.
Ölü ve yaralı askerleri tahliye etmek isteyen helikopterin kötü hava koşulları nedeniyle bölgeye inemediği bildirildi.
Operasyonlar sırasında 3 silahlı kişi öldürülürken, 5 kişi ise teslim oldu.