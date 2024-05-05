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Kolombiya'da düzenlenen silahlı saldırıda 4 asker hayatını kaybetti

Ajans Haberleri
  • 05.05.2024 10:49
  • Giriş: 05.05.2024 10:49
  • Güncelleme: 05.05.2024 10:49
Kaynak: AA
Kolombiya'da düzenlenen silahlı saldırıda 4 asker hayatını kaybetti

Kolombiya'da silahlı bir gruba yapılan operasyonda 4 asker yaşamını yitirdi, 2 asker yaralandı.

Cauca yönetim bölgesine bağlı Argelia kırsalında bir süredir operasyon icra eden güvenlik güçleri pusuya düşürüldü.

Silahlı saldırıda 4 asker hayatını kaybetti, 2 asker yaralandı.

Ölü ve yaralı askerleri tahliye etmek isteyen helikopterin kötü hava koşulları nedeniyle bölgeye inemediği bildirildi.

Operasyonlar sırasında 3 silahlı kişi öldürülürken, 5 kişi ise teslim oldu.

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