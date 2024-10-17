Kolombiya'da hükümet ile eski FARC üyeleri arasındaki ateşkes uzatıldı

Kolombiya hükümeti ile eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) mensupları arasında yapılan müzakereler sonucunda ikili ateşkes 6 ay uzatıldı.

Hükümet ile FARC'ın çatı örgütü Estado Mayor Central (EMC) temsilcileri arasında gerçekleşen altıncı tur görüşmeler sonucunda, 6 aylık yeni ikili ateşkes anlaşmasına varıldı.

Anlaşmanın ardından yayımlanan ortak bildiride, ateşkesin 3 ayda bir değerlendirileceği ve sürecin sürekli izleneceği belirtildi.

Tarafların imzaladıkları protokole uymasının öneminin vurgulandığı bildiride, "Barış görüşmeleri masasında imzalanan anlaşmalara uymak zorunludur. Barış sürecinin güçlendirilmesi, bölgesel dönüşümlerin derinleştirilmesi ve yasa dışı ekonomilerin değiştirilmesi amacıyla yeni ateşkes hedefleri üzerinde anlaşmaya varılabileceği unutulmamalıdır." ifadelerine yer verildi.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro tarafından imzalanan 15 Ekim tarihli kararnameye göre, ikili ateşkes anlaşması 15 Nisan 2025'e kadar yürürlükte kalacak.