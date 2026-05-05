Kolombiya'da kömür madeninde patlama: 9 işçi hayatını kaybetti

Kolombiya’nın Cundinamarca eyaletinde bir kömür madeninde meydana gelen patlamada 9 işçi hayatını kaybetti, 6 işçi yaralandı.

Kolombiya Ulusal Madencilik Ajansı, ülkenin Cundinamarca eyaletinde Carbonera Los Pinos şirketi tarafından işletilen La Ciscuda kömür madeninde patlama meydana geldiğini bildirdi.

Olayda, 9 işçinin hayatını kaybettiği, 6 işçinin de yaralandığı belirtildi. Madencilik ajansı, kazanın gaz birikiminden kaynaklanmış olabileceğini belirtti.

Ajans, maden tesisine 9 Nisan’da yapılan saha ziyaretinde, metan dahil bazı gazların tespit edildiğini ve bunların tehlikeli seviyelere ulaşabileceği konusunda uyarı yapıldığını aktardı.

Kazada yaralanan 6 işçi, bölgedeki hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Şirketten konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.