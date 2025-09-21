Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Kolombiya'da madende göçük altında kalan 8 işçinin cansız bedenine ulaşıldı

Kolombiya’da altın madenindeki göçükte 8 madencinin cansız bedenine ulaşıldı. Ölümlerin oksijen yetersizliğine bağlı olduğu açıklandı.

Dünya
  • 21.09.2025 20:41
  • Giriş: 21.09.2025 20:41
  • Güncelleme: 21.09.2025 20:44
Kaynak: AA
Kolombiya'da madende göçük altında kalan 8 işçinin cansız bedenine ulaşıldı
Fotoğraf: AA (Arşiv)

Kolombiya'da 11 Eylül'de altın madeninde meydana gelen göçükte hayatını kaybeden 8 madencinin cansız bedenine ulaşıldı.

Kolombiya basınındaki haberlere göre, Cauca'ya bağlı Santander de Quilichao kırsalında meydana gelen göçüğün ardından başlatılan arama kurtarma çalışmaları tamamlandı.

İş makineleri ve gönüllülerin günler süren çalışmalarının ardından 8 madencinin cesedi çıkarıldı.

Kuzey Cauca Yerli Konseyleri Derneği, madencilerin oksijen yetersizliği nedeniyle hayatlarını kaybettiklerini açıkladı.

BirGün'e Abone Ol