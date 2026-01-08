Kolombiya'da Petro’ya destek eylemi
Kolombiya'da on binlerce kişi ABD emperyalizmine karşı ülkenin devlet başkanı Gustavo Petro’ya destek olmak için eylem düzenledi.
Kaynak: AA
Kolombiya’nın Cucuta kentinde on binlerce kişi, Devlet Başkanı Gustavo Petro’nun Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun gözaltına alınmasının ardından bölgeye yönelik dış askeri müdahalelere karşı sergilediği tutuma destek vermek için eylem düzenledi.
Simon Bolivar Köprüsü çevresinde düzenlenen eylemlerde on binlerce kişi ABD karşısı sloganlar attı.
Eylemde, Venezuela Devlet Başkanı Maduro ve önceki devlet başkanı Hugp Chavez'in resimleri de taşındı.
ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun kaçırılmasının ardından Kolombiya'yı da tehdit etmişti.
Trump ve Petro gece saatlerinde telefonda görüştü.