Kolombiya'da seçim krizi: Petro'dan ön sayım sonuçlarına itiraz

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunun ardından açıklanan ön sayım sonuçlarına itiraz etti.

Aşırı sağcı aday Abelardo de la Espriella'nın önde çıktığı sonuçları tanımadığını açıklayan Petro, seçim sistemine müdahale edildiğini ve seçmen kayıtlarında usulsüzlükler bulunduğunu öne sürerek yalnızca resmi sayım sürecinin sonunda açıklanacak sonuçları kabul edeceğini duyurdu.

Ulusal Sivil Sicil Kayıt Başkanlığının sonuçlarının hukuki bağlayıcılığı bulunmadığını vurgulayan Petro, şu ifadeleri kullandı:

"Yayınlanan sözde sayımın bağlayıcı bir gücü yoktur. Bu veriler resmi nitelik taşımamaktadır. Cumhurbaşkanı olarak Bautista kardeşlere ait özel şirket tarafından yürütülen ön sayımın sonuçlarını kabul etmiyorum. Çünkü sayım ve resmi döküm yazılımlarının algoritmalarının sabit kalması gerekirken, son bir hafta içinde üç kez değiştirildi ve resmi seçmen kütüğünde yer almayan 800 bin kişinin kimlik bilgileri sisteme eklendi.

Şu anda biri resmi, diğeri ise Bautista kardeşlerin yazılımında bulunan ve 800 bin ek kişiyi içeren olmak üzere iki ayrı seçmen kütüğü bulunmaktadır.

İtiraz edilen sandıklar, yüz binlerce oyun gerçekte oy kullanan seçmen olmaksızın sisteme eklendiğini göstermektedir.

Bu nedenle ve yasalar uyarınca, Cumhurbaşkanı'nın dikkate alacağı ve kabul edeceği bağlayıcı sonuçlar yalnızca Cumhuriyet yargıçlarının yönettiği seçim sayım komisyonları tarafından açıklanan sonuçlar olacaktır."

Yerel basında yer alan haberlerde, Petro'nun sosyal medya paylaşımında hedef aldığı "Bautista kardeşler"in seçim lojistiği, oy sayım sistemleri, pasaport ve kimlik üretimi gibi kamu ihalelerini üstlenen Thomas Greg ve Sons şirketinin sahipleri Camilo Bautista Palacios ve kardeşleri olduğu belirtildi.

SEÇİM İKİNCİ TURA KALMIŞTI

Kolombiya’daki cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunda hiçbir adayın gerekli oy oranına ulaşamaması nedeniyle seçim ikinci tura kalmıştı.

Seçimlerde Vatan Savunucuları Hareketi'nin (Defensores de la Patria) aşırı sağcı adayı Abelardo de la Espriella oyların yüzde 43,62'sini alarak ilk sırada yer aldı.

İktidar partisi Tarihsel İttifak'ın (Pacto Histórico) sol görüşlü adayı Iván Cepeda ise yüzde 41,13’lük oy oranıyla seçimi ikinci sırada tamamladı. İlk turda yüzde 50’nin üzerine çıkan olmaması nedeniyle, en yüksek oyu alan Espriella ve Cepeda, 21 Haziran’da yapılacak ikinci turda Kolombiya’nın yeni cumhurbaşkanı olmak için yarışacak.