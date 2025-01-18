Kolombiya'da silahlı gruplar arasında çatışma: 30 kişi hayatını kaybetti

Kolombiya'da silahlı isyancı örgüt Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN) ile eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçlerine (FARC) bağlı 33. cephe arasında dünden bu yana yaşanan çatışmalarda 30 kişi öldü.

Ombudsman Ofisinden yapılan açıklamada, ülkenin Kuzey Santander yönetim bölgesine bağlı Catatumbo bölgesinde ELN ile eski FARC mensupları arasındaki çatışmalarda siviller dahil çok sayıda kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Yerel basına göre, 24'ü sivil 30 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi yaralandı. 70 aile evlerini terk etmek zorunda kaldı.

ESKİ FARC ÜYELERİ DE ÖLDÜ

Ölenler arasında 6'sı silah bırakan eski FARC mensubunun da olduğu bilgisi paylaşıldı.

Çatışmalar nedeniyle iş yerlerinin kepenklerini indirdiği ve okullar dahil tüm kamu binalarının faaliyetlerini askıya aldığı kaydedildi.

Bu arada, Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'nun talimatıyla Catatumbo bölgesine 300 kişilik askeri gücün sevk edildiği ve silahlı gruplara yönelik operasyon başlatıldığı haberlere yansıdı.