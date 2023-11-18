Kolombiya'da Uluslararası Enerji Fuarı sona erdi

Kolombiya'da ulusal ve uluslararası 300'den fazla firmanın katılımıyla 14 Kasım'da başlayan "Uluslararası Enerji Fuarı" (FISE) tamamlandı.

Ülkenin en büyük ikinci kenti Medellin'deki Plaza Mayor etkinlik alanında düzenlenen fuarda, Türk firmaları stantlarına yoğun ilgi gösterildi.

FISE'den yapılan açıklamada, fuara 300'ü aşkın ulusal ve uluslararası firmanın katıldığı ve beklenenin üzerinde ziyaretin gerçekleştiği bildirildi.

Türkiye'den ise 20'den fazla firmanın katıldığı organizasyonda, Türk yatırımcılar, AA muhabirine fuara ilişkin izlenimlerini ve beklentilerini anlattı.

Mutlusan Yönetim Kurulu Üyesi Gündüz Kaçmaz, ilk kez Kolombiya'da bir fuara katıldıklarını vurgulayarak, "Buradaki amacımız Kolombiya ve Latin Amerika piyasasında daha etkin yer almaktır. Şu ana kadar gayet olumlu geçti, bundan sonrası için de aynı şekilde güzel geçmesini temenni ediyoruz." ifadesini kullandı.

ADS Metal Fabrika Müdürü Serkan Dölek de üretimleriyle Latin Amerika pazarına katma değer katmak istediklerini belirterek, fuarda ciddi anlamda pazardaki global şirketlerin lokal olarak Kolombiya'daki firmalarına ulaştıklarını söyledi.

Organizasyondan sonra firmalarla ilişkilerini daha da geliştirmek istediklerini dile getiren Dölek, "Dünya temiz enerji, karbon ayak izi azaltılması konusunda gerek Avrupa gerek ABD'de enerji sektöründe temiz enerji arayışlarına yöneldi. Bu noktada özel trafo ihtiyaçları doğdu. Örneğin Panama'da rüzgar enerji santralleri, Şili'de güneş enerji santralleri gibi temiz enerji pazarlarını görmekteyiz." dedi.

Dölek, fuarın "son derece" başarılı geçtiğini kaydederek, "Güzel bağlantılar yakaladık. Türkiye ve Latin Amerika için etkili bir fuar olduğunu düşünüyorum. Türkiye'den pazara yüzde 7 gibi ciddi bir katılım sağlandı" değerlendirmesinde bulundu.