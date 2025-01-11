Kolombiya'daki uçak kazası: Kayıp 10 kişiden 5'inin cesedi bulundu

Kolombiya'nın Antioquia yönetim bölgesindeki kırsal alana 8 Ocak'ta düşen uçaktaki 10 kişiden 5'inin cesedi bulundu.

Antioquia Valisi Eugenio Prieto, yaptığı açıklamada, uçak kazasında 10 kişinin hayatını kaybettiğini ve 5 cesede ulaşıldığını belirtti.

Prieto, kazadan dolayı derin üzüntü duyduklarını ve kaybolan diğer 5 cesedin de kısa süre içinde bulunması için ailelerle işbirliği içerisinde olduklarını aktardı.

HAVA KOŞULLARI KÖTÜ

Hava koşullarının elverişsizliği ve arazi durumunun zorluğu nedeniyle arama-kurtarma ekipleri, çalışmalarını güçlükle sürdürüyor. Ancak ekipler geri kalan 5 cesedi kısa süre içinde bulmayı hedefliyor.

Arama-kurtarma ekipleri, Antioquia'ya bağlı Urrao kasabasındaki kırsal alana 8 Ocak'ta düşen uçağın 44 saatlik bir çalışmanın ardından yerini bulabilmişti.

HK2522 numaralı küçük uçakta 2 mürettebat ve 8 yolcu olmak üzere toplamda 10 kişinin bulunduğu açıklanmıştı.