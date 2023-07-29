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Kolombiya Devlet Başkanı, oğlunun gözaltına alındığını duyurdu

Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro, bugün oğlu Nicolas ve oğlunun eski eşinin savcılık tarafından gözaltına alındığını duyurdu.

Ajans Haberleri
  • 29.07.2023 17:46
  • Giriş: 29.07.2023 17:46
  • Güncelleme: 29.07.2023 17:47
Kaynak: DHA
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Kolombiya Devlet Başkanı, oğlunun gözaltına alındığını duyurdu

Kolombiya Devlet Başkanı Petro, açıklamasında bir baba olarak oğlunun hapse girmesinin kendisini çok fazla üzdüğünü ancak bir Devlet Başkanı olarak soruşturmanın hukuka uygun olacağına dair garanti verdiğini belirtti.

Petro “Oğluma şans ve güç diliyorum. Bu olaylar karakterini oluştursun ve hataları üzerine düşünebilesin. Başsavcı huzurunda da belirttiğim gibi kararlarına müdahale etmeyeceğim, baskı yapmayacağım; yasa, süreci özgürce yönlendirsin” ifadelerini kullandı.


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