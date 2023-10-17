Kolombiya Dışişleri Bakanı Leyva'dan, İsrail açıklaması

Kolombiya Dışişleri Bakanı Alvaro Leyva, İsrail istediği müddetçe iki ülke ilişkilerini koruyacaklarını söyledi.

Leyva, sosyal medya hesabı X'ten yaptığı paylaşımda, ilişkilere değinerek, "İsrail istediği sürece iki ülke ilişkileri korunur. Anayasal ilkelerimiz bize uluslararası hukuka saygı duymasını öğretir ve emreder. Devletler arasındaki saygılı ilişkiler her zaman memnuniyetle karşılanır." ifadesini kullandı.

İsrail'in Bogota Büyükelçisi Gali Dagan'ın ülkeden sınır dışı edilmediğini de hatırlatan Leyva, "İsrail Büyükelçisi'nin gönderileceğini söylemedim. Sözlerim o şekilde anlaşılmasın ancak Cumhurbaşkanı Petro'ya dair ifadelerinde kendisini nezakete ve saygıya davet ettim. Bunlar diplomatik ilişkilerde olmazsa olmaz zorunluluklardır." değerlendirmesinde bulundu.