Kolombiya hükümeti, ELN ile barış görüşmelerini askıya aldı

Kolombiya hükümeti, Ulusal Kurtuluş Ordusu'yla (ELN) olan barış görüşmelerinin askıya alındığını duyurdu.

Kolombiya hükümeti adına barış görüşmelerini yürüten heyetten yapılan açıklamada, görüşmelerin devamının ELN'nin bu yöndeki iradesine bağlı olduğu belirtildi.

Kararın, Kolombiya ordu birliklerine yönelik roketli saldırının ardından alındığı kaydedilen açıklamada, "Bugün itibarıyla diyalog süreci durdurulmuştur. (Barış görüşmelerinin) Sürdürülebilirliği ciddi şekilde zarar gördü ve tekrar devam etmesi ancak ELN'nin barış iradesinin açık bir tezahürüyle geri kazanılabilir" ifadeleri kullanıldı.

Kolombiya ordusu salı günü yaptığı açıklamada, ülkenin Arauca bölgesindeki bir kasabada birliklerine yönelik roketli saldırı düzenlendiğini duyurmuştu.

ELN'nin üstlenmediği saldırıda 2 askerin öldüğü, 26 askerin yaralandığı bildirilmişti.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, ELN'yi barış müzakereleri konusunda yeteri kadar istekli olmamakla eleştirmişti.

Öte yandan ELN, hükümet tarafından kendilerine sunulan "gizli anlaşma" maddelerinin beklentilerini karşılamadığını belirtirken hükümetten kendilerini terörist gruplar listesinden çıkarması talebinde bulunmuştu.

3 YIL SONRA MÜZAKERE MASASINA DÖNÜŞ

Venezuela'nın garantörlüğü ve ev sahipliğinde, başkent Karakas'ta bir araya gelen taraflar, 2019'da askıya alınan barış görüşmelerini 22 Kasım 2022'de yeniden başlatmıştı.

Küba'nın başkenti Havana'da 2 Mayıs 2023'te başlayan 3. tur barış müzakereleri, "6 aylık geçici ateşkes anlaşması"nın imzalanmasıyla sona ermiş ve anlaşma 3 Ağustos 2023'te resmen yürürlüğe girmişti.

Kolombiya hükümeti ile silahlı örgüt ELN, 6 Şubat'ta, aralarındaki ikili ateşkes anlaşmasının 6 ay süreyle uzatılması konusunda mutabık kalmıştı.