Kolombiya hükümeti, ELN ile diyalog sürecini askıya aldı

Kolombiya hükümeti, Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN) ile diyaloğu askıya aldığını duyurdu.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, X sosyal medya platformundaki açıklamasında, ELN'nin barışa dair hiçbir irade ortaya koymadığını söyledi.

ELN'nin ülkenin Catatumbo bölgesindeki saldırılarında çok sayıda sivilin hayatını kaybettiğini ifade eden Petro, "ELN'nin Catatumbo'da işlediği suçlar savaş suçudur. Bu grupla diyalog süreci askıya alındı. ELN'nin barışa dair hiçbir iradesi yok" dedi.

BM'DEN ELN'YE KINAMA

Birleşmiş Milletler (BM) Kolombiya özel temsilcisi Carlos Ruiz Massieu da yaptığı açıklamada, Catatumbo'daki saldırıları "en güçlü" şekilde kınadıklarını bildirdi.

Massieu, sivillerin korunması çağrısında bulunarak, "Diyalog için gerçek irade, barışı seçenlerin yaşamlarına saygı duymaktan geçer" değerlendirmesinde bulundu.

NE OLMUŞTU?

ELN ile eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri'ne (FARC) bağlı 33. cephe arasında yaşanan silahlı çatışmalarda son birkaç günde 5'i eski FARC mensubu olmak üzere 23 kişi hayatını kaybetmişti.

Kasım 2022'de yeniden başlayan barış müzakereleri, ELN'nin 17 Eylül 2024'te bir askeri üsse düzenlediği saldırıda 3 askerin hayatını kaybetmesi ve 30 askerin yaralanması üzerine hükümet tarafından sonlandırılmıştı.

1 Kasım 2024'te Venezuela'nın ev sahipliğinde bir araya gelen taraflar yeniden diyalog görüşmelerini başlatmıştı.