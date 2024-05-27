Kolombiya hükümeti ile ELN, barış müzakerelerinin ilk maddesini imzaladı

Kolombiya hükümeti ile Ulusal Kurtuluş Ordusu, barış müzakerelerinin ilk maddesini imzaladı. İmzalanan madde, toplumun tüm katmanlarının müzakere sürecine dahil olması ve barışa katkı sunmasını ifade ediyor.

Dünya 27.05.2024 09:30 Giriş: 27.05.2024 09:30

Güncelleme: 27.05.2024 09:35 Kaynak: AA

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