Kolombiya hükümeti ile ELN, barış müzakerelerinin ilk maddesini imzaladı
Kolombiya hükümeti ile Ulusal Kurtuluş Ordusu, barış müzakerelerinin ilk maddesini imzaladı. İmzalanan madde, toplumun tüm katmanlarının müzakere sürecine dahil olması ve barışa katkı sunmasını ifade ediyor.
Kolombiya hükümeti ile Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN) arasında devam eden görüşmelerde, barış müzakerelerinin ilk maddesi imzalandı.
Ulusal basında çıkan habere göre, Venezuela'nın başkenti Karakas'ta 20-25 Mayıs tarihleri arasında görüşmeler yürüten taraflar, barış müzakerelerinin ilk maddesinde mutabık kaldı.
Ortak bildiriye imza atan taraflar, toplumun tüm katmanlarının müzakere sürecine dahil olması ve barışa katkı sunması için ilk maddeyi imzaladı.
Silahlı çatışmanın sona erdirilmesi için halkın demokratik katılımının önemine vurgu yapılan bildiride, barış müzakerelerinin Meksika'da kaldığı yerden devam edeceği aktarıldı.
GÖRÜŞMELERDE İLERLEME KAYDEDİLDİ
Hükümet heyeti başkanı Vera Grabe, açıklamasında ilk maddenin imzalanmasından memnuniyet duyduklarını ve sivil toplumun müzakerelere ilişkin bilgi sahibi olmasını "kıymetli" bulduklarını belirtti.
ELN heyetinin baş müzakerecisi Pablo Beltran ise Venezuela'nın ev sahipliğinde yürütülen barış görüşmelerinde ilerleme kat ettiklerini, toplumun fikirlerinin beyan edilmesinin önemli olduğunu söyledi.
Kolombiya hükümeti ile ELN, 6 Şubat'ta, aralarındaki ikili ateşkes anlaşmasının 6 ay süreyle uzatılması konusunda mutabık kalmıştı.
BARIŞ GÖRÜŞMELERİ 2022'DE YENİDEN BAŞLAMIŞTI
Venezuela'nın garantörlüğü ve ev sahipliğinde, başkent Karakas'ta bir araya gelen taraflar, 2019'da askıya alınan barış görüşmelerini 22 Kasım 2022'de yeniden başlatmıştı.
Küba'nın başkenti Havana'da 2 Mayıs 2023'te başlayan 3. tur barış müzakereleri, "6 aylık geçici ateşkes anlaşması" imzalanarak sona ermiş ve anlaşma 3 Ağustos 2023'ten itibaren resmen başlamıştı.