Kolombiya, Ultra Ortodoks Yahudi tarikatı Lev Tahor'a üye 9 kişiyi sınır dışı etti

Kolombiya göçmenlik yetkilileri, birçok ülkede cinsel istismar ve çocuk kaçırma suçlamalarıyla anılan Ultra Ortodoks Yahudi tarikatı Lev Tahor'a üye 9 kişinin sınır dışı edildiğini duyurdu.

Yarumal kentinde 23 Kasım'da bir otele yapılan baskında 17 çocuğun kurtarılmasının ardından harekete geçen yetkililer, gözaltındaki 9 Lev Tahor üyesini ABD’ye teslim edilmek üzere sınır dışı etti.

Kolombiya Göç İdaresinin açıklamasında, kurtarılan 17 çocuğun da ABD makamlarına teslim edileceği belirtilerek, "Sınır dışı etme kararı yalnızca topluluğa mensup 9 yetişkine uygulanmıştır." ifadesi kullanıldı.

Bir süredir Medellin'deki bir göç merkezinde koruma altında tutulan çocukların, New York Çocuk Koruma Hizmetlerine (CPS) teslim edilmesine karar verildi.

Kolombiya Ulusal Göçmenlik Servisi Direktörü Gloria Esperanza Arriero, konuya ilişkin açıklamasında, "Çocukların ve ergenlerin korunması en üstün sorumluluktur. Ulusal ve uluslararası tüm kurallara tam uyum sağlayarak, onların haklarının korunmasını her zaman önceliklendirdik." diye konuştu.

Kolombiya göçmenlik yetkilileri, birçok ülkede cinsel istismar ve çocuk kaçırma suçlamalarıyla karşı karşıya olan Ultra Ortodoks Yahudi tarikatı Lev Tahor üyelerinin bulunduğu otele düzenlenen baskında 17 çocuğu koruma altına almıştı.

YAHUDİ TARİKATI LEV TAHOR

Lev Tahor, çocuk istismarı, tecavüz, zorla evlendirme ve insan kaçakçılığı ile anılan Ultra Ortodoks (Haredi) Yahudi tarikatı olarak biliniyor.

Tarikat, 1980'lerde Shlomo Helbrans tarafından İsrail'de kuruldu ancak daha sonra buradan ABD, Kanada ve nihayetinde Latin Amerika'ya taşındı.

Bugüne kadar aralarında ABD, Guatemala ve Meksika'nın da yer aldığı bazı ülkelerde faaliyet gösteren tarikatın, 300 ila 350 üyesi olduğu düşünülüyor.

Tarikat, üyeleri üzerinde sıkı kontrol uyguluyor, eğitimlerini, yabancılarla etkileşimlerini sınırlıyor ve hatta bazılarının reşit olmayanlarla evlilikler yapmasını sağlıyor.

Meksikalı yetkililer, 2022'de Guatemala sınırı yakınlarındaki Chiapas'ta bulunan Lev Tahor kampına baskın düzenleyerek çocuk ve gençleri istismar koşullarından kurtarmıştı.