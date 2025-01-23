Kolombiya’da gerilla çatışması büyüyor

DIŞ HABERLER SERVİSİ

Kolombiya’nın Venezuela sınırındaki Catatumbo bölgesinde Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN) ve Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri’nden (FARC) 33. Cephe gerillaları arasındaki çatışmalar büyüyor. Geçen hafta perşembe günü başlayan çatışmalarda ölenlerin sayısı 100’ü geçerken 20’den fazla kişi yaralandı.

Çatışmalar sebebiyle yerinden edilenlerin sayısı da 32 bini aştığı belirtildi. Ombudsmanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamada Kuzey Santander’e bağlı Cucuta ve Ocana kentlerine 17 bin kişinin sığındığı, binlerce kişinin de diğer bölgelere dağıldığı aktarıldı. Yerinden edilen bazı Kolombiyalıların ise Venezuela’ya kaçtığı aktarıldı.

‘BAŞARISIZ OLDUK’

Önceki gün ülke genelinde olağanüstü hal ilan eden Cumhurbaşkanı Gustavo Petro ise basına yaptığı açıklamada, güvenliği sağlama anlamında başarısızlık yaşandığını kabul etti. Petro, “Catatumbo'daki durum öğretiyor ki, başarısızlıklardan da ders alınır ve ulusal bir başarısızlığı var. Bu çağdaş tarihin en dramatik hadiselerinden biri olabilir” ifadesini kullandı. Yaşananların isyancı gerillalardan narko-silahlı örgütlere geçişin bir göstergesi olduğunu kaydeden Petro, X hesabında barış görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanması nedeniyle ELN için “ELN savaşı tercih etmiştir. Catatumbo halkını, katilleri ELN'den kurtarmak ve korumak mevcut ordunun ve anayasanın görevidir” mesajını paylaştı.

KONTROL MÜCADELESİ

VOA’nın haberine göre yaklaşık 250 bin kişinin yaşadığı Catatumbo, uzun yıllardır farklı gerilla gruplarının, paramiliterler ve uyuşturucu kaçakçılarının şiddetine maruz kalıyor. Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi'nin (UNODC) en son raporuna göre, 2023 yılında 43 bin 867 hektar ile ülkede en çok koka ekilen üçüncü bölge.

Yerel medya kaynaklarının askeri istihbarat kaynaklarına dayandırdıkları haberlere göre çatışmalar, kokain dolu bir kamyonun ortadan kaybolması ve ELN’nin finans sorumlusuna düzenlenen bir suikastın ardından başladı. Petro, ELN'nin “barışa dair hiçbir irade ortaya koymadığı” gerekçesiyle geçen hafta örgütle diyalog sürecinin askıya alındığını duyurmuştu.