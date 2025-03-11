Kolombiya’da heyelan: 4 ölü

Güney Amerika ülkesi Kolombiya’nın Narino bölgesinde meydana gelen heyelan sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.

Kolombiya’nın güneyindeki Narino bölgesinde şiddetli yağışlar sel ve heyelana yol açtı. Narino Valisi Luis Alfonso Escobar sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, "Yağışlar birçok noktada acil durumlara yol açtı, ancak en yıkıcı olanı Pasto belediyesindeki El Encano’da meydana geldi. Burada heyelan nedeniyle 4 kişi hayatını kaybetti ve ciddi hasar meydana geldi" ifadelerini kullandı. Vali Escobar, heyelanın evleri sürüklediğini, yolları kapattığını ve su kesintisine yol açtığını belirterek 400’den fazla aileyi etkilediğini aktardı. Escobar, La Cruz’da ise sel nedeniyle 100 ailenin evsiz kaldığını ifade etti.