Kolombiya’da sarıhumma alarmı: Acil durum ilan edildi

Kolombiya hükümeti, sarıhumma vakalarındaki artış nedeniyle ülke genelinde acil durum ilan etti.

Güney Amerika ülkesi Kolombiya’da sarıhumma paniği yaşanıyor. Kolombiya hükümeti, sarıhumma vakalarındaki artış nedeniyle ülke genelinde acil durum ilan etti. Kolombiya Sağlık Bakanı Guillermo Alfonso Jaramillo yaptığı açıklamada, "Salgının başlangıcından bu yana 74 vaka ve 34 ölüm kaydedildi" dedi. Jaramillo, en kritik durumun Kolombiya’nın orta-batı kesiminde yer alan Tolima bölgesinde olduğunu ve burada 22 vakanın tespit edildiğini söyledi.



Sarıhumma virüsü nedir?

Sarıhumma virüsü, Aedes veya Haemagogus türü sivrisineklerin ısırmasıyla bulaşan viral bir hastalıktır. Belirti oluşanlar için kuluçka süresi 3-6 gündür. Hastalığın ilk belirtileri ani ateş, titreme, şiddetli baş ağrısı, sırt ağrısı, genel vücut ağrıları, bulantı, kusma, yorgunluk ve halsizliktir. Hastaların yaklaşık yüzde 15’inde daha şiddetli bir faza geçiş olur. Sonunda şok ve çoklu organ yetmezliği gelişir. Bu hastaların yarısı ilk belirtilerin başlamasından 10-14 gün sonra kaybedilirler.