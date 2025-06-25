Kolombiya’da toprak kayması: 10 ölü, 15 yaralı

Kolombiya’da meydana gelen toprak kayması sonucu 10 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.

Kolombiya’nın Antioquia bölgesine bağlı Bello şehrindeki bir vadide toprak kayması meydana geldi.

Evler ve araçlar toprak altında kaldı. Antioquia Valisi Andres Julian sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 10 kişinin hayatını kaybettiğini, 15 kişinin de yaralandığını ifade etti.

And Dağları’nda yer alan Antioquia, yağış mevsiminde sık sık heyelanlarla karşı karşıya kalıyor.