Kolombiyalı uyuşturucu baronu Otoniel’e 45 yıl hapis

Kolombiya’nın en büyük uyuşturucu karteli Clan del Golfo’nun lideri Otoniel lakaplı Dario Antonio Usuga, ABD’de çıkarıldığı mahkemede 45 yıl hapis ve 216 milyon dolar para cezasına mahkum edildi.





Kolombiya’da yakalanmasının ardından geçtiğimiz yılın mayıs ayında ABD’ye iade edilen Kolombiya’nın en büyük uyuşturucu karteli Clan del Golfo’nun lideri Otoniel lakaplı 51 yaşındaki Dario Antonio Usuga, ABD’nin New York kentinde çıkarıldığı mahkemede ABD Bölge Mahkemesi Yargıcı Dora Irizarry tarafından 45 yıl hapis ve 216 milyon dolar para cezasına mahkum edildi.

Usuga, 26 Ocak’ta görülen duruşmada, hakkındaki “devam eden bir suç örgütüne liderlik etmek”, “uyuşturucu kaçakçılığı ve dağıtımı” ve “deniz yoluyla uyuşturucu kaçakçılığı” suçlarını kabul etmişti.

Usuga mahkemede tercümanı aracılığıyla yaptığı konuşmada, "ABD ve Kolombiya hükümetleri ile işlediğim suçların kurbanlarından özür dilerim" dedi.

Savcılar, Usuga’yı Pablo Escobar’dan bu yana en önemli Kolombiyalı uyuşturucu kaçakçısı olarak tanımladı ve 2003 ile 2012 yılları arasında ABD’ye yasadışı yollardan en az 73 ton kokain sokmakla suçladı.



“Adalet Bakanlığı, ABD halkına zarar veren uyuşturucu örgütlerinin liderlerinden nerede olurlarsa olsunlar ve ne kadar sürerse sürsün bulup hesap soracak”

ABD Adalet Bakanı Merrick Garland cezanın verilmesinin ardından yaptığı açıklamada, "Otoniel, ABD’ye büyük miktarlarda kokain ihracı yapan, Kolombiyalı kolluk kuvvetlerini ve sivilleri acımasızca infaz eden dünyanın en büyük kokain kaçakçılığı örgütlerinden birine liderlik etti. Adalet Bakanlığı, ABD halkına zarar veren uyuşturucu örgütlerinin liderlerinden nerede olurlarsa olsunlar ve ne kadar sürerse sürsün bulup hesap soracak" dedi.



ABD New York Doğu Bölgesi Savcısı Breon Peace ise Usuga’ya verilen cezanın diğer paramiliter ve kartel liderlerine, ABD mahkemelerinin hesap vermelerini sağlamak için tutuklanmalarını ve iade edilmelerini isteyeceğine dair bir mesaj gönderdiğini söyledi.



Usuga, büyük bir askeri operasyonun ardından Ekim 2021’de tutuklanana kadar Kolombiya’nın en çok aranan kişisiydi. ABD Adalet Bakanlığına göre, Clan del Golfo’nun 6 bine yakın üyesi var ve dünyanın en büyük kokain dağıtıcılarından biri.